Наставив на працівників ТЦК рушницю і поїхав. Усі подробиці втечі чоловіків з блокпоста Одещини (відео)

Фігурантів вже затримали

На Одещині чоловік погрожував співробітникам територіального центру комплектування (ТЦК) зброєю. Відео інциденту швидко завірусилось у мережі. Поліція вже розповіла подробиці події.

"Телеграф" зв'язувався з правоохоронцями, аби уточнити дані інциденту. Згодом в пресслужбі зазначили, що на одному з блокпостів Одещини невідомий чоловік погрожував працівникам ТЦК, наставивши на них дуло рушниці.

"На одному із блокпостів у Саф’янівській громаді військовослужбовцями Ізмаїльського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки були зупинені для перевірки двоє чоловіків. Останні не надали свої документи, а повідомили, що їх нібито привезе товариш, якому одразу подзвонили", — йдеться у повідомленні.

Через кілька хвилин до блокпоста під'їхало авто, водій якого погрожував військовим вогнепальною зброєю. Він вимагав, щоб його товариші сіли в авто, що вони і зробили. Після цього чоловік поїхав з місця інциденту.

Проте поліція швидко знайшла всіх трьох. Чоловік, який погрожував зброєю, виявився місцевим жителем. Його затримали. Вдома у фігуранта знайшли автомобіль, рушницю, карабін із глушником і майже 160 набоїв.

Затриманому вже повідомили про підозру в перешкоджанні роботі військових. Чоловіку загрожує до 8 років в’язниці та конфіскація майна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Луцькому ТЦК знайшли мертвим голову ВЛК. Поліція з'ясовує всі обставини смерті.