Китай радикально відповів США: нова заборона може паралізувати виробництво в Штатах

Це може вплинути навіть на смартфони

Китай призупинив експорт рідкісноземельних мінералів і магнітів, що є критично важливими для світових автомобільної, авіаційної, оборонної та напівпровідникової індустрій. Це рішення стало частиною відповідної реакції Пекіна на суттєве підвищення мит, оголошене президентом США Дональдом Трампом з 2 квітня.

Про це повідомляє The New York Times. За даними видання, обмеження набули чинності 4 квітня і стосуються шести важких рідкісноземельних металів, обробка яких зосереджена в Китаї, а також магнітів, 90% яких також виготовляють саме там. Тепер їхній експорт можливий лише за спеціальними ліцензіями, система видачі яких наразі лише розробляється.

Через це на багатьох китайських портах поставки вже заблоковані. Представники галузі побоюються, що відсутність чіткої процедури видачі дозволів може затягнути процес і призвести до дефіциту продукції за межами Китаю. Якщо підприємства, зокрема в США, вичерпають запаси рідкісноземельних магнітів, це може зупинити виробництво електромобілів, дронів, ракет і навіть смартфонів.

Йдеться про метали, які забезпечують роботу електродвигунів — вони використовуються як у транспорті, так і в військовій сфері, зокрема для ракет, літаків та супутників. Крім того, ці елементи входять до складу хімічних речовин, необхідних для виробництва лазерів, автомобільних фар і окремих елементів мікросхем.

Згідно з оцінками, лише один з таких металів — оксид диспрозію — коштує понад $200 за кілограм у Шанхаї, а на зовнішніх ринках — ще дорожче. При цьому США зберігають незначні запаси таких компонентів, адже багато компаній не хочуть "заморожувати" обігові кошти у дорогих ресурсах.

У самій КНР чиновники діють вибірково — деякі порти дозволяють вивозити магніти, що містять лише сліди важких рідкісноземельних металів і не призначені для США, тоді як інші посилили контроль та вимагають спеціальних тестів на вміст заборонених компонентів. Ситуацію ускладнює й те, що паралельно Міністерство торгівлі КНР заборонило китайським компаніям співпрацювати з розширеним списком американських фірм, зокрема оборонного сектору.

Тим часом за словами керівника MP Materials Джеймса Літинського, блокування постачання критичних мінералів може зірвати ланцюги забезпечення, зокрема для військової промисловості США. Саме його компанія володіє єдиним рідкісноземельним рудником у США — Mountain Pass у Каліфорнії.

Китай виробляє 90% світового обсягу магнітів і донедавна забезпечував 99% постачання важких рідкісноземельних металів, до закриття єдиного альтернативного заводу у Вʼєтнамі. Ці магніти є ключовими для електромобілів Tesla та BYD — їхнє виробництво здійснює JL Mag Rare-Earth Company, розташована у місті Ганьчжоу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що адміністрація Дональда Трампа офіційно запровадила рекордне мито у 145% на імпорт з Китаю, що спричинило різко негативну реакцію фінансових ринків, попри обіцяне пом’якшення для інших країн.