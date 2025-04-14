Перший етап зміни війни? Аналітик пояснив, що означає масована атака дронів на Кропивницький

Військовий потенціал ворога "сточується", каже Костянтин Криволап

Сили російських окупантів на фронті зменшуються, тому вони перейшли до тактики терористичних ударів по мирних жителях у тилу, для чого здійснюють потужні нальоти дронів. Один із яскравих прикладів — це масована атака безпілотників на Кропивницький 20 березня.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telеgraf UA розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап. Він пояснив, коли відбулася зміна тактики ворога.

— Люди, які будуть аналізувати історію цієї війни, момент, коли був здійснений удар по Кропивницькому, будуть позначати як перший етап зміни цієї війни. Починаючи з цього моменту, росіяни перейшли повністю до атак терористичного направлення, щоб створити велике напруження суспільстві, щоб посіяти паніку, щоб люди боялися, тому що вони [росіяни] не можуть свої питання вирішити на полі бою, — пояснив авіаексперт.

На його думку, окупантам поки вистачає сил, щоб концентруватися на невеликих ділянках фронту і створювати там напруження, але серйозно вони нічого зробити не можуть.

— Їхній військовий потенціал "сточується", і вони перейшли до методів терористичної війни у чистому вигляді, [сіють] страх і паніку. Вони досить концентровано почали використовувати дрони, бити в одну точку, — каже аналітик.

Говорячи про Кропивницький, він зауважив, що в цій атаці вперше було створено угрупування дронів, організована "зграя".

— Там нічого спільного з використання [розумного] "рою" нема. Це просто запрограмоване в часі угрупування, тому ці об'єкти збиралися і в певний момент один за одним заходили на атаку. І мобільних вогневих груп і гвинтокрилів, які там займалися їхнім знищенням, просто не вистачило, щоб цю атаку відбити. Просто відповідної концентрації для захисту не було, — підсумував Костянтин Криволап.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як виглядають касетні міни з таймером, які окупанти скидають із дронів.