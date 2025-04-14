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Перший етап зміни війни? Аналітик пояснив, що означає масована атака дронів на Кропивницький

Автор
Ігор Тимофєєв
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Автор
Колаж "Телеграфу"

Військовий потенціал ворога "сточується", каже Костянтин Криволап

Сили російських окупантів на фронті зменшуються, тому вони перейшли до тактики терористичних ударів по мирних жителях у тилу, для чого здійснюють потужні нальоти дронів. Один із яскравих прикладів — це масована атака безпілотників на Кропивницький 20 березня.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telеgraf UA розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап. Він пояснив, коли відбулася зміна тактики ворога.

— Люди, які будуть аналізувати історію цієї війни, момент, коли був здійснений удар по Кропивницькому, будуть позначати як перший етап зміни цієї війни. Починаючи з цього моменту, росіяни перейшли повністю до атак терористичного направлення, щоб створити велике напруження суспільстві, щоб посіяти паніку, щоб люди боялися, тому що вони [росіяни] не можуть свої питання вирішити на полі бою, — пояснив авіаексперт.

На його думку, окупантам поки вистачає сил, щоб концентруватися на невеликих ділянках фронту і створювати там напруження, але серйозно вони нічого зробити не можуть.

— Їхній військовий потенціал "сточується", і вони перейшли до методів терористичної війни у чистому вигляді, [сіють] страх і паніку. Вони досить концентровано почали використовувати дрони, бити в одну точку, — каже аналітик.

Говорячи про Кропивницький, він зауважив, що в цій атаці вперше було створено угрупування дронів, організована "зграя".

— Там нічого спільного з використання [розумного] "рою" нема. Це просто запрограмоване в часі угрупування, тому ці об'єкти збиралися і в певний момент один за одним заходили на атаку. І мобільних вогневих груп і гвинтокрилів, які там займалися їхнім знищенням, просто не вистачило, щоб цю атаку відбити. Просто відповідної концентрації для захисту не було, — підсумував Костянтин Криволап.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як виглядають касетні міни з таймером, які окупанти скидають із дронів.

Теги:
#Безпілотник #Терор #Дрони #Костянтин Криволап