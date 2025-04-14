Росія погрожує вбивати українських олігархів за підтримку ЗСУ та оборонки

У списку є і Зеленський

В Росії заговорили про "усунення" важливих осіб, олігархів та політиків, аби "послабити" Україну. У список потрапив не тільки президент України Володимир Зеленський.

Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на пропагандиста Влада Шлепченко. За його словами, після президента першими під "приціл" мають потрапити олігархи.

Зокрема ті, хто "причетні" до подій 2014 року, коли почалась революція Гідності та експрезидент України Віктор Янукович втік з країни. Ці олігархи нібито наразі фінансують бойові підрозділи Збройних сил України (ЗСУ), тримають заводи, які виробляють дрони та боєприпаси. Фактично забезпечують обороноздатність України, що Росії не подобається.

Погрози також пролунали і в бік політиків, які наразі працюють в Києві. Не забули в Росії і про співробітників Служби безпеки України та розвідки, які нібито відповідальні за удари по РФ. Ба більше Шлепченко каже, що "потрібно надати тюремний строк українським пропагандистам".

Ще один російський пропагандист Олександр Матюшин вважає, що "практично все військове та політичне керівництво, а також великі економічні гравці мають бути ліквідовані". У цей список входять імена експрем'єр України Арсенія Яценюка та мера Києва Віталія Кличка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії знову погрожують ЄС "відповіддю" на мілітаризацію.