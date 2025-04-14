США залишаться в НАТО? Альянс купив військову систему у компанії друга Трампа

Схожа система працює також в Україні

Північноатлантичний альянс придбав військову систему зі штучним інтелектом у американської фірми Palantir, власником якої є відомий прихильник Трампа. Нова технологія об'єднує дані з різних джерел і допомагає командирам краще розуміти, що відбувається на полі бою.

Контракт підписали в час, коли майбутнє участі США в НАТО під питанням через жорстку позицію Трампа щодо витрат європейських країн на оборону. Про це йдеться у матеріалі FT.

Система називається "Maven Smart System" і вже за 30 днів почне працювати для потреб НАТО. Контракт уклали за рекордні шість місяців, що, за словами Альянсу, є "одним із найшвидших процесів в історії НАТО".

Власник Palantir Пітер Тіль активно підтримував Трампа під час виборів 2016 року та допоміг просуванню Джея Ді Венса на посаду кандидата у віцепрезиденти. Як повідомляє FT, його компанія з 2009 року отримала від уряду США контракти на суму понад 2,7 мільярда доларів, з яких 1,3 мільярда – від Міністерства оборони.

Американські військові вже використовують подібну систему. Минулого року вони продовжили контракт на технологію Maven ще на п'ять років за майже 100 мільйонів доларів. Схожа система працює також в Україні.

"Інновації – це основа наших бойових можливостей", – заявив генерал Маркус Лаубенталь, начальник штабу НАТО в Бельгії. За його словами, нова система допоможе швидше аналізувати дані та приймати рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі країни НАТО побоюються перемир'я в Україні. Названо несподівану загрозу.