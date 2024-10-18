Киян переполошило дивне явище не ТЕЦ: що це було насправді (відео)

Гул та шум не пов'язаний з російською атакою

У п'ятницю, 18 жовтня, киян переполошило дивне явище на території теплоелектроцентралі (ТЕЦ) на Дарниці. Адже біля однієї з труб збирався густий нібито білий дим.

Як зазначали місцеві канали, звідти долинали дивні звуки на весь район. Водночас виднівся нібито дим, але запаху гарі не було.

Згодом виявилось, що це незвичне явище не пожежа, а планове скидання пару, яке входить у підготовку до опалювального сезону.

"Стоп-кипиш, це скидання пари перед опалювальним сезоном", — йдеться у повідомлені.

Також це явище супроводжується сильним шумом та гулом, який може походити на звук від "шахеду" чи ракети. Але наразі ці звуки у столиці не пов'язані з російською атакою.

"Друзі, гул в небі, що чутно, – це не "шахеди" і не літаки, це повʼязано зі скидуванням у повітря пари на ТЕЦ. У нас зараз все спокійно", — пишуть пабліки.

У мережі також публікують відео, де чутно характерний гул, який так наполохав киян.

Нагадаємо, що зранку 18 жовтня в Києві фіксувалось сильне задимлення. Стовп чорного диму з'явився в Печерському районі Києва, неподалік від "Батьківщини-Матері". Проте, попри дим, повітря в Києві не забруднене.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно в центрі Києва спалахнула сильна пожежа у багатоповерхівці. Попередньо горів елітний ЖК "AuRoom" на Жилянській.