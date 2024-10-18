Виплата мільйонів призерам Олімпіади в Парижі обурила бійців ЗСУ: Герой України назвав причину

Професійні спортсмени мають можливість їздити на міжнародні змагання і непогано заробляти, каже штурмовик "Берлін"

Гучне вшанування олімпійських призерів у Полтаві із врученням їм та їхнім тренерам сертифікатів на чималі призові кошти викликало обурення бійців ЗСУ, які збирають кошти на закупівлю дронів та інших необхідних армії засобів.

Про це "Телеграфу" розповів Герой України, старший солдат 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ "Едельвейс" Іван Чорний ("Берлін") в інтерв'ю: "Я не втомився від війни! З однієї простої причини": Герой України "Берлін" про перемогу, СЗЧ та ухилянтів".

— Я був шокований, коли міськрада перенесла прощання із загиблими військовими біля Свято-Успенського кафедрального собору, щоб влаштувати поряд із храмом свято з нагоди повернення олімпійських переможців. Свято вчасно не закінчилось, і відспівування почалося під… танці. Мені важко підібрати літературні слова, щоб прокоментувати це. Як так можна не поважати людей, які віддали життя за Україну, і їхні родини, — обурюється штурмовик.

Згадавши тему вручення спортсменам сертифікатів на мільйони гривень, Іван Чорний зауважив:

— Прості громадяни по копійці збирають на потреби армії, а державні посадовці роздають шалені кошти професійним спортсменам, які мають можливість займатися своєю справою, їздити на міжнародні змагання і загалом непогано заробляти собі на життя… І цю можливість їм дають хлопці, які стоять і гинуть на фронтах.

За словами бійця, прославлені спортсмени (у їхньому числі були медалісти Парижа — боксер Олександр Хижняк, веслувальниця Людмила Лузан, борець у греко-римському стилі Жан Беленюк, які отримали отримали від Полтавської ОВА сертифікати на 1,5 млн гривень; та учасники Олімпійських ігор Павло Алтухов, Ігор Трунов, Олег Кухарик, Ольга Корсун, Максим Городинець, Ілля Крупський і Євген Павлюк, які отримали сертифікати на 100 тис. гривень. — Ред.) промовчали, хоча напевне були в курсі прощання з воїнами.

— Мені це особливо огидно, оскільки в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова у 2022 році добровільно стала до лав ЗСУ й служила медиком у бригаді тероборони, — додав Іван Чорний.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, як українських спортсменів зустріли у Києві після Олімпіади в Парижі.