Умєров розповів, чи підтримують країни-члени запрошення України до НАТО

Дні у Брюсселі були вельми продуктивними для України

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про одностайну підтримку вступу України до НАТО з боку країн-членів Альянсу. Таку заяву він зробив під час підсумкової пресконференції у Брюсселі, де з 16 по 18 жовтня проходив саміт ЄС.

Про це з місця подій повідомляє кореспондентка "Телеграфу" Ольга Кирилова. За словами Умєрова, дні у Брюсселі були вельми продуктивними для України. У жодної країни НАТО не було такого унікального формату зустрічей.

"Фактично, не будучи формально членом альянсу, Україна вже зараз має щомісячний діалог на рівні міністрів оборони, міністрів закордонних справ і керівництва країн з членами НАТО… Зустріч Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони пройшла дуже продуктивно. Ми з колегами відкрито і дуже відверто проговорили всі ризики, з якими сьогодні стикаємося", — зауважив Умєров.

Водночас, за словами міністра оборони, від країн-учасниць Альянсу не пролунало жодного питання щодо запрошення України до НАТО.

"Дуже чесно скажу, жодного питання не було. Я думав, що буде питання, що хтось хоче, хтось не хоче, такого немає. Всі бажають, щоб Україна була в НАТО. Більше питання було, як ми можемо допомогти зараз і як швидко це можна зробити. Це внутрішні питання, вони будуть говорити внутрішньо. Але я по залу, по відчуттю, взагалі не почув нічого проти", — заявив Умєров.

Міністр також прокоментував публічні заяви американських представників про те, що "ще не час" для вступу України до НАТО.

"Знаєте, нам казали, що завжди не час бути частиною Європи, не час турбувати когось. Ми повинні жити за своїм планом. За своїм планом ми хочемо бути країною НАТО, країною Євросоюзу", — зауважив Умєров.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на думку президента Зеленського, запрошення України до НАТО потрібно саме зараз, це ключ до миру. Згідно з Планом перемоги, саме цей пункт є головним та ключовим.