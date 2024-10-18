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В Україні ліквідували російського полковника-артилериста, деталі (фото)

Автор
Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
В Україні ліквідували російського полковника-артилериста, деталі (фото) Новина оновлена 18 жовтня 2024, 13:54

Прощалися з окупантом у Пензі, у Будинку офіцерів.

В Україні знищили чергового високопоставленого російського офіцера. Полковник Сергій Богоносцев був начальником служби ракетно-артилерійського озброєння бригади, а раніше брав участь у війні в Сирії.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Прощалися з окупантом у Пензі, у Будинку офіцерів.

На війну в Україну полковник пішов добровольцем. На фронті опинився у квітні 2023 року і був "начальником служби ракетно-артилерійського озброєння бригади". Ліквідували полковника 10 жовтня.

"За виявлену мужність та героїзм був нагороджений медаллю "За відвагу", — пишуть російські ЗМІ.

На похорони Богоносцева завітав навіть губернатор Пензенської області Олег Мельниченко, який, як стверджують журналісти, "висловив співчуття рідним та близьким полковника".

Сергій Богоносцев
Сергій Богоносцев

Примітно, що Богоносцев був занесений у базу "Миротворця". Там зазначено, що він російський найманець. Агент чи позаштатний співробітник ГУ ГШ РФ і значився у підрозділі: ПВК "Вагнер". Народився Богоносцев 20 вересня 1967 року, а службу проходив у Пензенському артилерійському інженерному інституті.

У Богоносцева залишилася дружина та два сини, також в окупанта є брат, який проживає у Тольятті, РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Підмосков’ї вбили високопоставленого ГРУшника. Він загинув на місці, а його машину в момент вбивства було заведено.

Теги:
#Росія #Офіцер РФ #Російські окупанти