В Україні ліквідували російського полковника-артилериста, деталі (фото)

Прощалися з окупантом у Пензі, у Будинку офіцерів.

В Україні знищили чергового високопоставленого російського офіцера. Полковник Сергій Богоносцев був начальником служби ракетно-артилерійського озброєння бригади, а раніше брав участь у війні в Сирії.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Прощалися з окупантом у Пензі, у Будинку офіцерів.

На війну в Україну полковник пішов добровольцем. На фронті опинився у квітні 2023 року і був "начальником служби ракетно-артилерійського озброєння бригади". Ліквідували полковника 10 жовтня.

"За виявлену мужність та героїзм був нагороджений медаллю "За відвагу", — пишуть російські ЗМІ.

На похорони Богоносцева завітав навіть губернатор Пензенської області Олег Мельниченко, який, як стверджують журналісти, "висловив співчуття рідним та близьким полковника".

Сергій Богоносцев

Примітно, що Богоносцев був занесений у базу "Миротворця". Там зазначено, що він російський найманець. Агент чи позаштатний співробітник ГУ ГШ РФ і значився у підрозділі: ПВК "Вагнер". Народився Богоносцев 20 вересня 1967 року, а службу проходив у Пензенському артилерійському інженерному інституті.

У Богоносцева залишилася дружина та два сини, також в окупанта є брат, який проживає у Тольятті, РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Підмосков’ї вбили високопоставленого ГРУшника. Він загинув на місці, а його машину в момент вбивства було заведено.