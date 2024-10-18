У шлюбі вже понад 30 років: як виглядає дружина діда Юри зі "Сватів", який виступив за вбивства українців (фото)

Перший шлюб з актрисою Тетяною Васильєвою у путініста не склався

Російський актор Анатолій Васильєв, як виявилося, затятий прихильник війни проти України, яка зробила його відомим. Зігравши в серіалі Студії "Квартал 95", чоловік сьогодні видає про "зовнішнє управління" в нашій країні та називає Крим "споконвічно руським".

Про особисте життя путініста не всім відомо, а все ж Васильєв був одружений зі своєю колегою, російською актрисою Тетяною Васильєвою. "Телеграф" розповідає, як виглядає нинішня дружина зірки "Сватів" та що відомо про особисте життя актора.

Перший шлюб із Тетяною Васильєвою

У 1973 році Анатолій Васильєв одружився з однокурсницею Тетяною Іцикович (дівоче прізвище Васильєвої). Вони познайомилися під час спільної роботи над театральною виставою. Шлюб пари тривав 10 років, і за цей час у них народився син, якого назвали Філіп. 1983 року Васильєви розійшлися, за чутками, через нескінченні зради Тетяни.

Тетяна та Анатолій Васильєви із сином

Васильєв з дорослим сином Філіпом та онукою

Другий шлюб Анатолія Васильєва

1991 року актор одружився з обраницею Вірою, яка на той час працювала на російському телебаченні. Через рік у пари народилася дочка Варвара. 2018 року донька путініста Васильєва вийшла заміж.

Дочка народилася, коли Васильєву було 45 років

Наразі Васильєв захищає родину від уваги ЗМІ. Однак у мережі є рідкісні фото актора з дружиною Вірою, шлюб із якою триває вже понад 30 років.

Васильєві у шлюбі вже понад 30 років

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