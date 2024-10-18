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У шлюбі вже понад 30 років: як виглядає дружина діда Юри зі "Сватів", який виступив за вбивства українців (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Анатолій Васильєв був одружений двічі Новина оновлена 18 жовтня 2024, 13:28
Анатолій Васильєв був одружений двічі. Фото pinterest.com

Перший шлюб з актрисою Тетяною Васильєвою у путініста не склався

Російський актор Анатолій Васильєв, як виявилося, затятий прихильник війни проти України, яка зробила його відомим. Зігравши в серіалі Студії "Квартал 95", чоловік сьогодні видає про "зовнішнє управління" в нашій країні та називає Крим "споконвічно руським".

Про особисте життя путініста не всім відомо, а все ж Васильєв був одружений зі своєю колегою, російською актрисою Тетяною Васильєвою. "Телеграф" розповідає, як виглядає нинішня дружина зірки "Сватів" та що відомо про особисте життя актора.

Перший шлюб із Тетяною Васильєвою

У 1973 році Анатолій Васильєв одружився з однокурсницею Тетяною Іцикович (дівоче прізвище Васильєвої). Вони познайомилися під час спільної роботи над театральною виставою. Шлюб пари тривав 10 років, і за цей час у них народився син, якого назвали Філіп. 1983 року Васильєви розійшлися, за чутками, через нескінченні зради Тетяни.

Тетяна Васильєва в молодості анатолій Васильєв
Тетяна та Анатолій Васильєви із сином
анатолій васильєв син Філіп
Васильєв з дорослим сином Філіпом та онукою

Другий шлюб Анатолія Васильєва

1991 року актор одружився з обраницею Вірою, яка на той час працювала на російському телебаченні. Через рік у пари народилася дочка Варвара. 2018 року донька путініста Васильєва вийшла заміж.

анатолій васильєв дочка варвара віра васильєва
анатолій васильєв дочка варвара
Дочка народилася, коли Васильєву було 45 років

Наразі Васильєв захищає родину від уваги ЗМІ. Однак у мережі є рідкісні фото актора з дружиною Вірою, шлюб із якою триває вже понад 30 років.

віра васильєва анатолій васильєв
Васильєві у шлюбі вже понад 30 років
віра васильєва анатолій васильєв

Раніше ми розповідали, як виглядає дружина екснардепа Миколи Томенка. Політик не афішує своє особисте життя.

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#Васильєв #Свати