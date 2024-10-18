Про запрошення України до НАТО, План перемоги та не лише: що сказав Зеленський в новому інтерв'ю

Він визнав, що результат президентських виборів у США наступного місяця був вирішальним для майбутнього України та її вступу НАТО

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Financial Times де висловився з актуальних питань. Він говорив про запрошення України до НАТО та не лише.

Про запрошення України до НАТО

За словами Зеленського, офіційне запрошення України до Північноатлантичного альянсу є єдиним шляхом припинити війну, яку розв’язала Росія. Крім того, це підніме моральний дух українців.

"Ми не можемо бути дуже сильними, не маючи запрошення (в НАТО – ред.), яке зміцнило б наші дипломатичні спроби покласти край війні. Ця війна закінчиться, коли Путін буде ізольований, а інші партнери підштовхнуть його до дипломатії … Запрошення до НАТО підніме моральний дух наших людей і наших військових. Це запрошення означатиме ще один крок до НАТО, а це означає, що їхні діти не загинуть. Ніколи. Тому що ми будемо членом НАТО. Якщо ми не отримаємо запрошення в НАТО, моральний дух впаде", – сказав він.

Про реакцію Заходу на План перемоги

Зеленський порівняв її з попередніми дискусіями щодо надання Україні ракетних комплексів Patriot або винищувачів F-16. Тоді західні столиці спочатку відмовлялися, а потім повільно дійшли згоди та погодилися.

"Реакція на План перемоги така ж, як і на Patriot , F-16 … Але ми повинні це зробити. Тільки так ми можемо вижити. Війна не закінчиться, поки Путін не відчує, що він має її закінчити. А він розуміє лише силу … Це залежить не від Росії, а від волі наших партнерів. Більшість на нашому боці. Але ми повинні тиснути на інших", – додав він.

Про важливість результатів виборів президента в США

Зеленський визнав, що результат президентських виборів у США наступного місяця був вирішальним для майбутнього України та її вступу НАТО. За його словами, є три основні шляхи.

"Я не знаю, якою буде пропозиція до нас після виборів (в США, — ред.). Ми бачимо три різні шляхи. Один з них — продовження підтримки, але союзники все ще "бояться деяких ризиків". Залежно від того, хто переможе в боротьбі за Білий дім, "ми бачимо інші шляхи", — сказав президент.

Про уступки окупованих РФ територій в обмін на вступ до НАТО

Зеленський заявив, що західні чиновники, які висувають пропозиції домовленостей, згідно з якими Київ має віддати РФ окуповану Росією територію в обмін на членство в НАТО, не консультувалися з ним. За його словами, вони нібито бояться сказати це йому. Президент закликав їх сказати це прямо

"Люди ніколи (нам, — ред.) цього не говорили. Люди бояться сказати (мені, — ред.)", – заявив Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", неназваний високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена заявив, що серед країн-членів Альянсу немає згоди щодо запрошення України до НАТО.