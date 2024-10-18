Кого та куди можуть мобілізувати після 55 років: спеціалісти, яких бракує в армії

Є два випадки, коли чоловіка до 60 років можуть призвати

Нещодавно чинності набула директива Командування сухопутних військ, яка обмежує мобілізацію військовозобов’язаних чоловіків віком 50-60 років. Згідно з нею, у цьому віці до армії можуть призвати лише тих громадян, які мають дефіцитні військово-облікові спеціалізації.

Як розповів член парламентського комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський, бойові частини не бажають мобілізовувати чоловіків цієї вікової категорії, пише РБК-Україна. За його словами, річ у тому, що вони вже не здатні виконувати завдання.

"Бо за віковими показниками, станом здоров'я та фізичною підготовкою вони (чоловіки старше 50 років. — Ред.) нездатні виконувати бойові завдання. Тому є розуміння у Генштабу, що мобілізувати їх немає сенсу", — пояснив нардеп.

За словами Веніславського, є два випадки, коли громадян цієї вікової категорії все ж можуть мобілізувати:

якщо є дефіцитна військово-облікова спеціальність, щодо якої є потреба;

якщо йдеться про тилові підрозділи (мова йде про кухарів, ремонтників).

Адвокат Олексій Шалару пояснив, що у Збройних силах України не вистачає водіїв.

"Наразі Збройним силам України бракує водіїв. Якщо людина має водійські права на керування вантажівками, зокрема категорії A, B, C, то можуть розглянути питання її мобілізації", — підкреслює юрист.

Можливе майбутнє розпорядження щодо мобілізації водіїв віком від 50 до 60 років, які мають відповідні категорії. Але поки що такого наказу немає, тому чоловіків цієї вікової групи не мобілізують.

Шалару додає, що ситуація щодо мобілізації водіїв у цьому віковому діапазоні залишається під питанням.

Звертаємо увагу, що повний перелік дефіцитних військово-облікових спеціальностей можна переглянути за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, кого можуть призвати в армію лише добровільно. Не можуть мобілізувати чоловіків до 25 років та тих, хто досяг граничного віку — 60 років.