Кому вигідна "зручна правда" про ТЦК і самоволки? Герой України дав несподівану відповідь

Українці штучно накручують проблему, вважає старший солдат "Берлін"

Українське суспільство дедалі частіше порушує тему самовільного залишення частин (СЗЧ) бійцями. Причинами масового явища називають відсутність ротацій і чітких строків служби, неукомплектованість бойових підрозділів і відсутність реального покарання за самоволку. Однак справжня причина може критися в іншому.

Про це "Телеграфу" розповів Герой України, старший солдат 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ "Едельвейс" Іван Чорний ("Берлін") в інтерв'ю: "Я не втомився від війни! З однієї простої причини": Герой України "Берлін" про перемогу, СЗЧ та ухилянтів".

— Це просто одна з топових тем для обговорення в українському інформаційному просторі, що прийшла на зміну "поганим" корумпованим ТЦК-шникам, яких били, яким плювали в обличчя і яким палили машини, — вважає старший солдат.

На його думку, це — штучне накручування проблеми в інтересах ворога.

— Для більшості населення обидві теми (корупція ТЦК і СЗЧ. — Ред.) — звичайне виправдання того, чому вони чи їхні рідні не воюють у ЗСУ. Така собі зручна правда. Це абсолютна неповага до Збройних сил, — каже боєць.

За його словами, ні його побратими, ні бійці з сусідніх підрозділів не покидають позиції і не тікають з передової.

— Якби це дійсно мало масовий характер, то чи могли б ми стримувати ворога два з половиною роки повномасштабної війни? Попри дуже важку роботу і надзвичайно важкі бої, хлопці тримаються. А випадки СЗЧ були й раніше, вони є зараз, і вони будуть, і тут нічого не зміниться, підсумував "Берлін".

Раніше "Телеграф" писав, що з 2022 року вже понад 100 тисяч військових здійснили СЗЧ.