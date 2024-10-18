Шерше ля Безугла. Скандальний депутат Яременко йде з комітету

Герой скандалу "анал-табу" відмовляється займатись міжнародною політикою разом із Безуглою.

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко хоче вийти з парламентського комітету з питань зовнішньої політики через присутність там депутатки Мар’яни Безуглої. Вона нещодавно приєдналась до команди комітету після того, як її виключили з оборонного.

Про це "Телеграфу" повідомило джерело в керівництві фракції. Сам Яременко підтвердив виданню свій намір.

"Я вже подав відповідну заяву, вона схвалена керівництвом фракції, але ці рішення приймаються у вигляді постанови ВРУ, тому воно наразі на розгляді. На цей час я продовжую працювати там, де й був", — прокоментував він.

На питання, чи дійсно причиною стала Безугла, Яременко відмовився відповідати. Він додав, що планує приєднатися до комітету з питань прав людини та реінтеграції.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року українським суспільством прокотився скандал за участю народного депутата Яременка. Журналісти під час сесії парламенту зафіксували його переписку, в якій обговорювалося замовлення інтимних послуг. Яременко читав анкети дівчат в мережі онлайн-знайомств. У переписці одна з жінок повідомила, що розглядає секс, але "анал — табу".

Богдан Яременко

Як повідомляв "Телеграф", 19 вересня Верховна Рада звільнила Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони. Її за власним бажанням перевели в комітет з питань зовнішньої політики.