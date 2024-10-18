Monobank запускає конкурента Rozetka: Гороховський розповів, чим планують дивувати

Доставка товарів буде безкоштовною

Monobank готується до запуску власного маркетплейсу, який стане конкурентом Rozetka. Олег Гороховський, співзасновник фінансової установи, розкрив деталі нового проєкту під назвою "market by mono".

Офіційний старт маркетплейсу відбудеться вже 21 жовтня. Про це Гороховський повідомив у своєму дописі на Facebook.

"Market by mono — це наша спроба зробити щось особливе в e-commerce. Судити його суворо відразу, звичайно, не варто — він ще зовсім малюк і попереду довгий, складний шлях", — зазначив Гороховський.

Новий маркетплейс від Monobank пропонуватиме унікальні умови як для покупців, так і для продавців. Усі товари можна буде придбати за програмою "Покупка частинами" без переплат і прихованих тарифів.

Для партнерів маркетплейсу Monobank теж пропонує надзвичайно вигідні умови співпраці. Тарифи для продавців будуть у 3-5 разів нижчими порівняно з конкурентами.

"На старті будуть представлені три категорії – гаджети, смарт-електроніка та комп'ютерна техніка. Згодом додамо і все інше", каже Гороховський

Цікаво, що інформація про запуск маркетплейсу з'явилася в мережі ще до офіційного анонсу. У банківському застосунку Monobank вже доступний розділ з маркетом, який пропонує понад 20 тисяч товарів. Важливою перевагою нового маркетплейсу стане безкоштовна доставка товарів.

Для доступу до нового сервісу користувачам необхідно оновити застосунок Monobank та перейти на новий дизайн. Маркет розташований у нижньому меню на головному екрані застосунку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Monobank відмовляється від Mastercard. Відповідні картки банку будуть працювати лише до кінця 2024 року.