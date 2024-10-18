Росіяни атакували дронами 14 областей України: кількість збитих ППО ворожих безпілотників вражає

Армія РФ майже щоночі тероризує українців

В ніч на п'ятницю, 18 жовтня, росіяни знову масовано атакували Україну безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 80 ударних дронів ворога.

Як повідомили Повітряні Сили України, ворог атакував нашу країну "шахедами" та дронами невстановленого типу, яки запускав з районів Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська. Станом на 08:30 радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 135-ти ворожих безпілотників.

У відбитті повітряного нападу брали участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА.

Це сталося у таких областях:

Одеській,

Сумській,

Черкаській,

Київській,

Житомирській,

Кіровоградській,

Чернігівській,

Полтавській,

Хмельницькій,

Рівненській,

Харківській,

Херсонській,

Волинській,

Вінницькій.

Крім того, ще 44 російських безпілотники біло локаційно втрачено. Два з них полетіли в Білорусь, й до 10-ти ворожих БпЛА – в повітряному просторі центральних областей України.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 18 жовтня, у Києві було чутно вибухи. Попередньо, протиповітряна оборона у столиці відпрацювала по російському безпілотнику, який намагався підлетіти з боку Борисполя.