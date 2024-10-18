Лайфхаки на осінь: як швидко висушити промокле взуття після прогулянки

З цими лайфхаками ви зможете швидко висушити взуття після осінньої прогулянки

Під час осінніх прогулянок можна потрапити під дощ або вступити в калюжу та намочити взуття. Якщо це трапилося, потрібно якнайшвидше зняти кросівки або черевики і висушити їх. "Телеграф" вже розповідав, як утеплити взуття в домашніх умовах, а сьогодні ділиться лайфхаками, як швидко висушити промокле взуття.

Як виявилося, є кілька простих та доступних способів, як швидко висушити взуття, пише ТСН. Його навіть на батарею ставити не доведеться та й не рекомендують цього робити.

Як швидко висушити промолше взуття

Напихайте всередину кросівок або черевиків сухі серветки, туалетний папір або паперові рушники. Змінюйте їх кожні три години, поки взуття не стане сухим.

Засуньте у взуття сухий рушник одним кінцем, а другим оберніть його ззовні. Тканина швидко вбере вологу та висушить кросівки чи черевики.

Якщо під рукою є електрична сушка для взуття, використовуйте її якнайшвидше. Краще не ставити взуття на батарею, а використовувати спеціальну сушку, вона допоможе уникнути деформації та пересихання взуття.

Для максимально швидкого сушіння взуття можна використовувати фен. Направте потік теплого повітря на всю поверхню з безпечної відстані. Дуже важливо тримати фен на деякій відстані, щоб він не пошкодив улюблені черевики чи туфлі.

Також для сушіння взуття можна використовувати котячий наповнювач, краще той, що у гранулах. Насипте наповнювач у кожен черевик і залиште на ніч, тоді вранці отримаєте сухе взуття.

Раніше "Телеграф" розповідав про чотири способи позбутися неприємного запаху з взуття. Вам знадобляться сода, чай та ще дещо.