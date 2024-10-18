"Не буду більше служити": Тетяна Чорновол розповіла, як українці захейтили її дітей

На сторінці у Фейсбук, в умовах дуже обмеженого спілкування, вона намагається компенсувати емоційну складову

Колишня нардепка, нині військова Тетяна Чорновол заявила, що у її дітей було психологічно не просте дитинство. За її словами, вони не відчували ні поваги, ні турботи у зв'язку з тим, що їх батько загинув за Україну в АТО.

Вони постійно відчували образу за брехню і паплюження їх матері. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. Чорновол пише, що її діти постійно відчували ненависть оточуючих людей, коли знаходилися поряд зі мною в громадських місцях.

"Був один єдиний раз, коли вони відчули гордість. Ми пішли на "лазалки" в парк Партизанської слави в Києві, і коли ми лізли на підвісному маршруті діти побачили внизу під соснами бетонну брилу, яка була розмальована перетворена ентузіастами в пам'ятник Революції Гідності і там було моє прізвище, як героїні Майдану. Було так неочікувано і приємно побачити трохи поваги хоч і в хащах після довгих років життя в ганьбі. Коли наступний раз діти взяли друзів показати це, брила виявилася перемальована", — пише жінка.

Чорновол додала, що за часів Майдану вона отримала орден "За мужність". Вона вважала, що це запізно і несправедливо було отримати її у 2019 році, і принизливо, бо не на річницю Майдану, а на 8 березня.

"Але суспільство вважало інакше, що я взагалі не мала на нього права і мене буквально розіп'яли в публічному просторі, був навіть флешмоб Таня#верни#орден. Одиниці за мене тоді заступилися. А зараз, агов, громадскість, як ви вважаєте, я заслужила на той орден за Майдан, особливо на фоні того, що за Майдан переслідують лише мене (моє судилище, де мене чекає найвища міра за спалення офісу Партії Регіонів лише відкладене у зв'язку з війною)", — додала вона.

"А тепер до чого я це згадую. Щоб пояснити, що я більше не буду представляти інтереси суспільства у Верховній Раді. Після тієї несправедливості, яку пережила я і моя сім'я, я не хочу і не буду більше служити натовпу і маю право на такий вибір. Тобто у ВР я більше не піду. Тому не треба на моїй сторінці у фейсбуці, як робити з мене політичного кумира, так і хейтити авансом, як ймовірного кандидата в депутати від опонентів", — пише жінка.

За її словами, на сторінці у Фейсбук, в умовах дуже обмеженого спілкування, вона намагається компенсувати емоційну складову.

"Наведу, ще один показовий приклад, що має стосунок до сучасності. Отже, перший рік майданівської влади. Я депутат, у мене складний психічний стан, вдова, ще хвора після нападу на Майдані на це накладається величезна відповідальність перед людьми і Україною. Мені дуже важко. Як мами мене не має. Я навіть, якщо дома, закриваюся, щоб діти не бачили, що я плачу… Батько мій веде мою дочку Іванку в піцерію. Там плазма і крутиться Вечірній Квартал з сюжетом, які придурки стали депутатами. Особливо знущаються наді мною — "хохотлива сучка з довідкою з психлікарні". Мала Іванка тоді запитала: діду чого всі над моєю мамою сміються? Тато не знав, що відповісти. Коли він розповів, про це мамі, сльози стояли в його очах. До речі, мій батько не дожив до часу коли перестали сміятися…Війна звільнила мене з пекла…", — підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" писав, чим прославилася екснардепка Тетяна Чорновол.