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Народилася в Росії, а потім змінила ім’я та прізвище: як у дитинстві виглядала попспівачка Тіна Кароль (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
2010
Тіна Кароль була при народженні Тетяною Ліберман
Тіна Кароль була при народженні Тетяною Ліберман. Фото instagram.com/tina_karol

Батьки артистки – українці, які недовго жили у Мурманській області

Тіна Кароль — одна із найяскравіших зірок українського шоубізнесу. Вона збирає багатотисячні зали на своїх концертах та співпрацює із великими брендами. Артистка удостоєна почесного звання народної артистки України і їй навіть приписують роман із молодим бізнесменом. Проте не всі пам’ятають, як звали співачку і що народилася вона зовсім не в Україні.

Майбутня зірка народилася 25 січня 1985 року в Росії, у селищі міського типу Оротукан Магаданської області. Тут жили батьки дівчинки — інженери Григорій Самуїлович Ліберман (родом із Чернівецької області) та Світлана Андріївна Журавель. Співачка також має старшого брата Станіслава.

Як виглядала Тіна Кароль у дитинстві

тіна кароль у дитинстві

У 7 років Ліберман перебралися на малу батьківщину мами співачки — до Івано-Франківська. Там і пройшло дитинство та юність Тіни Кароль. До речі, спочатку це був псевдонім артистки, який придумала ціла команда креативників.

тіна кароль у дитинстві

Таня Ліберман вже давно офіційно має ім’я Тіна Кароль. Псевдонім став настільки невід’ємною частиною її життя, що не було сенсу залишати два імені.

тіна кароль у дитинстві

На початку своєї співочої кар’єри Тіна Кароль мала хлоп’ячий стиль в одязі, але з роками виконавиця стала жіночнішою. Раніше "Телеграф" писав, як змінилася Тіна Кароль за час перебування на сцені.

Теги:
#Росія #Тіна Кароль #Дитинство #Тетяна Ліберман