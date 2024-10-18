Народилася в Росії, а потім змінила ім’я та прізвище: як у дитинстві виглядала попспівачка Тіна Кароль (фото)

Батьки артистки – українці, які недовго жили у Мурманській області

Тіна Кароль — одна із найяскравіших зірок українського шоубізнесу. Вона збирає багатотисячні зали на своїх концертах та співпрацює із великими брендами. Артистка удостоєна почесного звання народної артистки України і їй навіть приписують роман із молодим бізнесменом. Проте не всі пам’ятають, як звали співачку і що народилася вона зовсім не в Україні.

Майбутня зірка народилася 25 січня 1985 року в Росії, у селищі міського типу Оротукан Магаданської області. Тут жили батьки дівчинки — інженери Григорій Самуїлович Ліберман (родом із Чернівецької області) та Світлана Андріївна Журавель. Співачка також має старшого брата Станіслава.

Як виглядала Тіна Кароль у дитинстві

У 7 років Ліберман перебралися на малу батьківщину мами співачки — до Івано-Франківська. Там і пройшло дитинство та юність Тіни Кароль. До речі, спочатку це був псевдонім артистки, який придумала ціла команда креативників.

Таня Ліберман вже давно офіційно має ім’я Тіна Кароль. Псевдонім став настільки невід’ємною частиною її життя, що не було сенсу залишати два імені.

На початку своєї співочої кар’єри Тіна Кароль мала хлоп’ячий стиль в одязі, але з роками виконавиця стала жіночнішою. Раніше "Телеграф" писав, як змінилася Тіна Кароль за час перебування на сцені.