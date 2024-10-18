Сотні тисяч доларів. Син керівниці МСЕК Хмельниччини взявся гарячково декларувати гроші

Декларації Олександра Крупи почали з'являтися вже після обшуків та новин про звільнення

Начальник Пенсійного фонду Хмельниччини Олександр Крупа, якого Державне бюро розслідувань (ДБР) підозрює у незаконному збагаченні, почав декларувати сотні тисяч доларів. Про це стало відомо "Телеграфу" із реєстру НАЗК.

Такі фінансові зміни трапилися за кілька днів після обшуку в його матері Тетяни Крупи, очільниці обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК). Правоохоронці познаходили гроші на загальну суму 6 мільйонів доларів. Нібито за допомогу у наданні інвалідності "ухилянтам".

Вечері 15 жовтня на сайті НАЗК з'явилося дві декларації Олександра Крупи. У них стверджується, що 7 та 8 жовтня (вже після обшуків) він отримав два солідних транші на загальну суму 9 мільйонів 899 тисяч 222 грн (понад 240 тисяч доларів).

7,5 мільйонів гривень (181 966 дол.) як дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Гроші отримав від Близнюка Євгена Петровича.

2 мільйони 399 тисяч 222 гривні (понад 58 тис. доларів) як дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав від такого собі Бицика Петра Миколайовича.

З декларації можемо зробити висновок, що принаймні 8 жовтня його звільнення не було оформлено офіційно. Адже він підписав себе начальником ГУ Пенсійного фонду у Хмельницькій області. 11 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, нібито Олександр Крупа написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голова МСЕК зробила "інвалідами" півсотні прокурорів на Хмельниччині. Прокурори з такою інвалідністю нібито продовжують отримувати від держави пенсії.