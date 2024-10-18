Народився в Росії та знімався разом із Тіматі: де зараз герой "Холостяка" Микита Добринін і чим займається (фото)

Добринін виховує сина від шлюбу з Дашею Квітковою

Український телеведучий Микита Добринін завоював загальну популярність завдяки романтичному шоу "Холостяк", новий сезон якого з Олександром Тереном стартує незабаром. Микита став першим героєм проекту, який одружився з дівчиною, яку він обрав у фіналі — Дашою Квітковою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз український телеведучий та чим займається. Ми згадали кілька цікавих фактів.

Творчий шлях Микити Добриніна та шоу "Холостяк"

Микита Добринін (Владислав Вакулович — справжнє ім’я) народився в 1987 році у смт Провидіння (Чукотський автономний округ РФ), а в 1991 році він разом із сім’єю переїхав до Чернівців. Там він вступив до національного університету імені Ю. Федьковича та закінчив факультет "Журналістики". Бувши студентом, він брав активну участь у житті університету, був ведучим заходів і брав участь у різних конкурсах.

У 2008 році Микита переїхав до Києва і став ведучим "Русского радио Украина", і його кар’єра стрімко пішла вгору. Він потрапив на телеефір, став ведучим хіт-параду на музичному телеканалі "М1" та з 2017 року почав очолювати редакцію чоловічого глянсового журналу XXL.

Микита Добринін працював на "М1"

Влітку 2018 року телеведучий взяв участь у зйомках української комедії "Продюсер". За сюжетом він виконує роль банкіра. А у 2019 році Микита став головним героєм романтичного шоу "Холостяк-9". Добринін серед інших "холостяків" відзначився тим, що став єдиним, хто одружився з дівчиною, якій віддав обручку у фіналі програми. Обранкою Микити стала блогерка Даша Квіткова, їхні стосунки стрімко розвивалися і в травні 2020 року вони розписалися, а в серпні влаштували на березі Дніпра шикарне весілля.

Микита Добринін став головним героєм "Холостяка-9"

Микита Добринін з екс-дружиною Дашею Квітковою

Весілля Микити Добриніна та Даші Квіткової

У 2021 році у пари народився первісток — син Лев. Микита та Даша активно ділилися з підписниками подробицями особистого життя та завоювали любов мільйонів українців. Але у 2023 році вони розлучилися і продали будинок, майно ділили через суд, але змогли зберегти добрі дружні стосунки.

Микита Добринін із сином

Де зараз Микита Добринін і чим займається

У 2021 році українського шоумена Микиту Добриніна запросили стати ведучим російського "Холостяка", де головним героєм був репер Тіматі, який підтримує путінський режим. Ця новина шокувала багатьох шанувальників Микити, тому на пару звалилася хвиля критики.

Тоді Микита пояснив, що довго думав, чи погоджуватися на участь у проєкті, але вирішив дати ствердну відповідь, заявивши, що "це історія не про політику, це історія про кохання". Але через коронавірус він не закінчив участь у проєкті.

Микита Добринін на зйомках російського "Холостяка"

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Микита вступив до лав ТрО і говорив, що шкодує про свою роботу в Росії і йому хотілося б цього уникнути. У ТРО він прослужив півтора місяця, а потім зайнявся волонтерством.

Микита Добринін вступив до лав ТРО

Добринін продовжує жити у Києві, він є телеведучим кількох програм, допомагає українській армії та став власником доставлення суші "Kabuki Sushi". Він активно веде свою сторінку в Instagram, де ділитися з підписниками порадами з дикції та про те, наскільки важлива постановка голосу. Також він показує свого сина, з яким часто проводить час.

Микита Добринін

Щодо особистого життя, то Микиті приписували романтичні стосунки з блогеркою Чарою Хорив, але шоумен спростував чутки. Однак сказав, що його серце зайняте і його обраниця не є публічною особою.

Микита Добринін повідомив, що зараз його серце зайняте

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