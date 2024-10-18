Як часто Україна отримуватиме допомогу від США у рамках Плану перемоги, розповів Зеленський

Україна має посилити свої позиції в короткий термін

Україна отримуватиме кожні 2-3 тижні пакети допомоги від США. Їх основна мета — посилити нашу державу у найближчі місяці, жовтень-грудень.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю у телемарафоні "Єдині новини". За його словами, усі дедалі цього він обговорив з чинним президентом США Джо Байденом 2 дні тому, тобто 16 жовтня.

"Ми будемо отримувати раз на 2-3 тижні пакет допомоги від США, це обговорили з Байденом 2 дні тому", — сказав Зеленський.

Зазначається, що йдеться про пакет допомоги на 500 млрд доларів. Проте наразі голова держави не буде розголошувати, що саме у них. За його словами, деталі українці дізнаються вже по факту їх отримання найближчим часом.

"Пакети будуть великі від 500 до 750 млн доларів. Їх Україна отримуватиме у найближчі місяці, на що і розрахований План перемоги", — пояснив Зеленський.

Водночас президент додав, що країни, які не допомагали Україні під час війни, не бачили секретних додатків Плану перемоги. За його словами, не так вже й багато країн серед них, які хотіли їх побачити, але у цьому мало сенсу.

"Додатки відкриті й передані сьогодні тим країнам, які конкретно мають ті пункти, щоб посилити Україну. Якщо в тій чи іншій державі, навіть наших ближніх партнерів, цього немає, щоб нас посилити, для чого давати додаток?" — сказав Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Білому домі пояснили, чи справді в НАТО готові прийняти Україну.