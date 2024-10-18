ТЦК заблокували завод Steko, директор якого раніше ображав військових (реакція соцмереж)

Директор звернувся по допомогу до військових для розв'язання питань з ТЦК

У компанії Steko, гендиректор якої Сергій Положай ображав і обзивав військових, розповіли, що завод заблокований представниками ТЦК. Від імені підприємства керівник у фейсбуці звернувся за допомогою до військових у "вирішенні цього питання".

"Наразі діяльність нашого заводу заблокована представниками ТЦК, що серйозно впливає на роботу підприємства. Ми просимо вашої допомоги у вирішенні цього питання, щоб ми могли продовжувати працювати та підтримувати вас і наших співробітників", — йдеться у повідомленні. У дописі також є слова вдячності військовим та ЗСУ та розповідь про постійну допомогу на фронті.

Положай зазначає, що у Львові та Дніпрі компанія надає машини, які допомагають у будівництві окопів, укріплень та бліндажів. А також постачає дрова для опалення.

Реакція громадськості

Втім, замість підтримки користувачі соцмереж заявили, що вони на боці ТЦК та осуджують компанію після витівок її директора. Зокрема, український волонтер, політик та громадський діяч Юрій Бірюков написав у своєму фейсбуці, що "так буває, коли мозку нема". Він натякає, що нелогічно просити допомоги у військових, щоб "вирішити питання" з військовими.

"Особливо мене вразило те, що контора аргументує звернення до військових тим, що вона, контора, допомога ЗСУ — "На сьогодні ми вже перерахували 778 055 грн на рахунок Міністерства оборони України для матеріально-технічного забезпечення".

Перерахували 778 055 на рахунки МО — молодці. Будь-який донат це кльово. Але це прав ніяких не додає. Так бува.

Була собі така контора, їздив власник на червоний та бикував на військових. Що ж могло піти не так?", — йдеться у його дописі.

Журналіст, блогер, а тепер військовий ЗСУ Олександр Рудоманов також прокоментував допис гендиректора компанії з виробництва вікон. Він каже, що компанія похвалилась, що переказала на ЗСУ 778055 грн. "Це чудово, але 778 055:(2*12+8)=25 тисяч грн щомісяця від такої великої компанії. 500 баксів щомісяця. Якщо врахувати, що вони пишуть що у них 2670 співробітників, то виходить приблизно менше 10 грн за співробітника в місяць.(це не про військовий збір, якщо що). Чим тут хвалитися?" Коментатори їм теж не повірили:

Новина швидко розійшлася пабліками в Telegram. Тут коментатори розділилися на 2 табори — одні цькують директора Положая, інші — представників ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, що у Steko спробували виправдати інцидент з директором і ТЦК, але зробили тільки гірше. Там заявили, що опубліковане відео не є повним, і контекст ситуації втрачений та викладений у вигідному для когось світлі.