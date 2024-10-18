Гроші РФ — на українську зброю: міністр оборони Данії розповів про інноваційну ідею

Данія розробила унікальну модель підтримки України

У п’ятницю, 18 жовтня, Данія оголосила про виділення Україні нового пакета допомоги на суму 2,4 млрд крон (понад 321 млн євро). Пакет включає збільшення фонду для закупівлі обладнання для Києва на 67 мільйонів євро вже з наступного року, фінансування систем ППО у співпраці з Німеччиною та укладення низки угод із міжнародними партнерами про надання техніки для підтримки нових бригад в Україні.

Крім того, Копенгаген виступає з інноваційною ідеєю створення спеціального інвестиційного фонду для розвитку української оборонної промисловості. Простими словами, це інвестиції у виробництво зброї безпосередньо в Україні.

На полях міністеріалу в Брюсселі в бліцінтерв’ю "Телеграфу" міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен розповів детальніше про підтримку Києва та ставлення до Плану перемоги.

— Пане міністре, можете докладніше розповісти про плани Данії щодо створення фонду для інвестицій в оборонну промисловість України? Як це працюватиме?

— Ідея полягає в тому, щоб інвестувати безпосередньо в деякі українські оборонні компанії, і на це є три основні причини. По-перше, це дозволить швидко доставляти необхідне на поле бою. По-друге, набагато дешевше інвестувати й купувати частину обладнання всередині України, ніж закуповувати його в Європі. І останній аспект стосується обслуговування та запасних частин — виробництво і постачання цього обладнання набагато легше організувати в Україні, що також буде значною підтримкою для ЗСУ.

*Для довідки: раніше Данія вже почала напряму фінансувати виробництво зброї в Україні, у липні 2024 року таким чином було профінансовано виробництво 18 САУ "Богдана", їх оперативно було доставлено на фронт.

— Я так розумію, що є ідея використовувати й російські заморожені активи для інвестицій?

— Саме так. Данія від імені Європейського Союзу відповідальна за інвестування 400 мільйонів євро протягом найближчих місяців у прямі інвестиції для українських оборонних компаній.

— І ви перші, хто це робить?

— Так, Данія є першою країною, яка запровадила цю модель. Під час цієї зустрічі (міністрів оборони НАТО в Брюсселі. — Ред.) я також побачив широку підтримку з боку інших країн щодо цієї ініціативи, і сподіваюся, що в найближчі кілька тижнів інші країни також долучаться, виділивши кошти для данської ініціативи.

— Ще маю таке запитання: вчора президент Зеленський та міністр оборони Умєров представили тут у Брюсселі План перемоги. Ваша думка щодо нього?

— Ми, звісно, підтримуємо те, щоб Україна знову стала вільною країною. Ми підтримуємо ідею Зеленського та його уряду і також будемо сприяти інвестиціям у ті можливості, які дозволять Україні стати вільною та суверенною країною в майбутньому.

Я вважаю, що це дуже амбітний план. Данія потужно підтримувала Україну протягом останніх двох з половиною років і продовжить підтримувати її в майбутньому.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Швеції розповів "Телеграфу" про кроки в напрямку постачання винищувачів Gripen до України.