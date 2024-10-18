Україна може розпочати продаж зброї та військової продукції за кордон

Кожен проєкт буде ретельно узгоджений з Генеральним штабом

Україна планує залучити міжнародні інвестиції в оборонну промисловість і не виключає можливість відновлення експорту озброєння власного виробництва. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Заяву зробив під час брифінгу в Брюсселі, передає видання "Укрінформ". При цьому, як зауважив очільник Міноборони, кожен проєкт буде ретельно узгоджений з Генеральним штабом.

"Минулого року, коли я став міністром оборони, ми зробили план наших спроможностей (з виробництва зброї – прим. ред.) в державному і в приватному секторі… Перший крок зробила держава і ми показали, що інвестували перші гроші в оборонку. В цьому році ми запропонували нашим колегам, щоб вони розглянули дві-три опції", — мовив міністр та розповів про які саме опції йдеться.

"Перша – спільне підприємство, де держава і приватний сектор інвестують. Друга – де держава надає 5 десятирічних контрактів. Третій крок, щоб підприємства або держава-партнер надала нові фінансові інструменти, такі як кредит, як експортне фінансування", — заявив міністр.

Як зауважив Умєров, кожен проєкт буде ретельно узгоджений з Генеральним штабом і міжнародними партнерами для кристалізації спільних інвестиційних напрямків.

"Деякі країни сказали, що вони хочуть купувати українське виробництво ракет, дронів, іншої продукції для себе. Ми не виключаємо цих можливостей, але я хочу, щоб це було колективне рішення, тому в цьому плані ми підготуємо і подамо до керівництва для прийняття рішення", — підкреслив Умєров.

Міністр також нагадав, що після початку повномасштабної війни з Росією у 2022 році Україна запровадила заборону на експорт військової продукції для забезпечення власної армії. Однак у майбутньому експорт може бути відновлений за умов, що це відповідатиме національним інтересам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна нібито розглядає можливість скасування заборони на експорт зброї, запровадженої після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Як вже зазначалося, ця заборона була введена з метою забезпечення української армії всім необхідним.

Проте джерела "Телеграфу" стверджують, що розгляд експорту FPV наразі малоймовірний. Причиною цього є теоретична можливість того, що дрони потраплять до РФ. Це ризик не лише потрапляння зброї нашого виробництва як такої, але й крадіжки технологій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що влада США не карає компанії, які постачають компоненти зброї до Росії. Західні компанії, які виготовляють напівпровідники, плювати хотіли на дотримання експортного контролю.