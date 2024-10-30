Тільки вісім визнаних: скільки спадкоємців у Дієго Марадони і як вони виглядають (фото)

Футболіст залишив після себе невеликий спадок

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона сьогодні міг би відсвяткувати своє 64-річчя. На жаль, у листопаді 2020 року видатний спортсмен помер через зупинку серця.

Марадона відрізнявся не лише успішною кар’єрою, а й бурхливим особистим життям та великою родиною. "Телеграф" розповідає про дітей знаменитого футболіста та як вони зараз виглядають.

У Дієго залишилося як мінімум вісім дітей і один онук. З першим коханням Клаудією Вільяфанья футболіст познайомився у 1977 році. Лише 1989 року вони вирішили одружитися. Запросили молодята на урочистість, яка коштувала приблизно 2 мільйони доларів, півтори тисячі людей.

Марадона часто зраджував Клаудію, і в 1986 році народився його перший позашлюбний син, Дієго Сінагра. Лише у 2016 році, коли йому виповнилося 30 років, він зміг домогтися визнання батька. Днями Дієго очолив іспанський футбольний клуб "Ібарра".

Від шлюбу з Клаудією у них народилися дві дочки: Дальма Нерея у 1988 році та Джанніна Дінора у 1989 році. 1998 року пара розсталася. Офіційне розлучення Дієго та Клаудіа оформили лише у 2003 році, після чого змогли зберегти дружні стосунки. Колишня дружина навіть стала агентом футболіста.

Клаудія Вільяфанья справа. Фото: Getty Images

На початку 1996 року від випадкового зв’язку з офіціанткою Валерією Сабалайн народилася Яна (Хана). Проте Марадона визнав її своєю дочкою лише 2014 року. Дівчина працює моделлю.

З 2005 року Марадона перебував у інших серйозних стосунках із молодою вчителькою фізкультури Веронікою Охедою. Вона пережила дві вагітності, обидві закінчилися втратою дитини, перш ніж 2013 року у неї народився син. Дієго Фернандо народився вже після розриву пари, і Марадона визнав його лише через місяць.

Фернандо із мамою Веронікою. Фото: instagram.com/revistacaras

Щонайменше ще троє синів Марадони проживають на Кубі, де він деякий час проходив лікування від кокаїнової залежності (2000-2005). Можливо, він має й інших дітей, проте офіційно визнано лише вісім.

Марадона також має онука на ім’я Бенжамін, який народився 2009 року у його старшої дочки Джанніни у шлюбі з футболістом Серхіо Агуеро. Хресний у хлопчика — сам Ліонель Мессі.

Бенжамін з дідом Дієго. Фото: instagram.com/maradona

Спадок Дієго Марадони

Футболіст залишив за собою складний фінансовий спадок. Марадона мав велику родину: за роки романтичних стосунків із шістьма різними жінками він став батьком як мінімум восьми дітей. Сайт Celebrity Net Worth, який займається фінансовою інформацією про знаменитостей, оцінює спадок Дієго на момент його смерті всього в 500 тисяч доларів. Це не рахуючи нерухомість, автомобілі зірки та прикраси. За своє бурхливе і скандальне життя футболіст обріс боргами та навіть був винен державі.

Нагадаємо, що знаменитого футболіста не стало 4 роки тому. Раніше ми писали, як виглядав у молодості Дієго Марадона і що відомо про його кар’єру.