У Київській та низці інших областей оголосили тривогу: що відомо (оновлено)

Зафіксовано активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку

Вдень 30 жовтня у Київській, Чернігівській, Сумській областях оголосили сигнал повітряної тривоги. Це пов’язано із загрозою можливої атаки з боку російських військових.

У моніторингових пабліках повідомили про зафіксовану мету через Сумську область на Чернігівщину. Ці області та Київщина перебувають зараз під загрозою.

"Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", – сказали у Повітряних силах України.

У зв’язку з небезпекою обстрілу, всіх мешканців областей, де оголошено тривогу, просять залишатися в укриттях до відповідного розпорядження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 30 жовтня у Києві прогриміли потужні вибухи. Протиповітряна оборона відбивала атаку російських безпілотників, які намагалися атакувати столицю. За даними моніторингових каналів, Київ цієї ночі атакували від 7 до 10 безпілотників. В одному з районів внаслідок падіння уламків почалася пожежа. На місце було направлено рятувальників.