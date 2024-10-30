Іспанія йде під воду: через масштабну повінь загинули десятки людей (фото, відео)

Особи загиблих встановлюють

Південь та схід Іспанії накрили зливи, які призвели до повеней. У країні скасували авіарейси та перекрили рух поїздів. Внаслідок негоди загинули понад 50 людей.

Про це пише газета El Pais. Зазначається, що десятки людей чекають на порятунок після того, як провели ніч, забираючись на вантажівки, об’єкти інфраструктури або застрягши у своїх транспортних засобах.

За даними оперативно-координаційного центру МВС Іспанії, з 29 жовтня внаслідок повені загинула 51 особа. Наразі особи загиблих встановлюють.

Особливо інтенсивні дощі у внутрішніх районах провінції Валенсія, де закрито кілька доріг – також у Теруелі, Андалусії та Кастилії-Ла-Манчі – та призупинено рух поїздів.

Постраждала і провінція Альбасете, де шестеро людей досі вважаються зниклими безвісти. Сьогодні вранці ураган зливи перемістився на північ громади, особливо в провінції Кастельон, Куенка і Теруель.

Через сильні дощі та потужний вітер 12 літаків, які повинні були приземлитися в аеропорту Валенсії, були перенаправлені в інші міста. Ще 10 рейсів скасовано.

Національний оператор залізничної інфраструктури ADIF заявив, що зупинив рух високошвидкісних поїздів між Мадридом та східним портом Валенсії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні поточного року північна Італія за іншими країнами постраждала від руйнівної стихії. Шторм "Борис" дістався Апеннінського півострова.