Як Україні пережити "тертя" з Орбаном: політолог дав три поради

Брюссель постійно ставить Угорщину на місце, каже політичний експерт

Україна має певні проблеми у відносинах із Угорщиною, яку очолює проросійськи налашований прем’єр Віктор Орбан. Однак ми повинні спокійно реагувати на його антиукраїнські заяви і розуміти, що всі недемократичні режими в Центральній Європі згодом будуть змінені. Тому нашим політикам й експертам слід вивчати внутрішню ситуацію в Будапешті і пропагувати свою точку зору, щоб зі зміною політичного ландшафту використати її з користю для Києва.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів політолог, завідувач кафедри міжнародних відносин Національного університету "Києво-Могилянська академія" та директор Школа політичної аналітики НаУКМА Максим Яковлєв.

— Влада в цій країні не вічна, але ми розуміємо що таке інформаційний вплив, зомбування населення, викручені наративи і медійний ландшафт. Є ще досить специфічна річ — страх перед Росією, хоча Орбан колись у різний спосіб і згадував, що не можна росіянам пробачати вторгнення [в Угорщину 1956 року], — каже політолог.

За його словами, Києву дуже важливо знати контекст, що відбувається в сусідніх Угорщині, Словаччині та Румунії.

— Ці політичні режими мають однозначно проблеми. До речі, Брюссель ставить Угорщину на місце не тільки за позицію щодо України, а й за те, що там є проблеми з верховенством закону, проблеми з судами тощо. Це треба теж враховувати, бо в перспективі влада в цих країнах може помінятися, — наголосив політичний експерт.

Я думаю, Орбан, якого відверто зафукали в Грузії, тепер буде більше боятися народного гніву вуличних протестів. І це цілком може бути. І ще один момент важливий — нам дійсно треба думати на перспективу, як Україні провадити свою інформаційну політику. Тому що російська пропаганда потужно промиває мізки, працює з політиками в Словаччині й Угорщині, де є позитивний сентимент до росіян, — нагадав Максим Яковлєв.

Однак він додав, що це складно і навіть морально важко, тому в Україні думали, що влада Угорщини, Словаччини (як частина Чехословаччини, котра 1968 року також постраждала від радянського вторгнення) та Грузії буде краще розуміти нашу позицію щодо Росії. Адже саме там Росія "тренувалася" на нервах цивілізованого світу, перевіряла, чи можна вдертися в іншу країну і окупувати її.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у Орбана з'явився серйозний конкурент — політичний новачок, юрист Петер Мадяр, який очолює опозиційну угорську партію TISZA.