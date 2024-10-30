План Зеленського, парад у Москві та втома Заходу: Фіцо оскандалився заявами у Скабєєвої

Своїм обов’язком прем’єр вважає відвідати парад на 9 травня у Москві наступного року

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо дав телеінтерв’ю російській топпропагандистці Ользі Скабєєвій, в якому зробив низку заяв, якими підіграв наративам Кремля. Зокрема, він говорив про війну, Захід і зробив заяву про парад на 9 травня у Москві наступного року.

Під час розмови з пропагандисткою Фіцо заявив, що Захід нібито втомився від війни. А допомогу дають, щоб начебто Україна вже перестала чіпати країни з цим питанням.

"У ЄС кажуть українцям: "От вам зброя, ось вам гроші, боріться, тільки не набридайте нам цим, ми вже просто не хочемо мати нічого спільного з цією війною", – заявив Фіцо.

Оскільки Франція та Німеччина, наприклад, продовжують надавати зброю, Фіцо сказав таке:

"Ті, хто підтримував цю війну від початку, не хочуть визнати помилку чи помилку".

При цьому Фіцо стверджує, що "сьогодні абсолютно ясно, що у квітні 2022 року на столі лежали реальні домовленості, які могли б негайно покласти край війні".

Прем’єр також взявся коментувати План перемоги Зеленського. Підтримує всі плани, у яких є слово світ. За його словами, краще два роки вести переговори, ніж "дозволити солдатам два роки вбивати один одного".

"Однак сьогодні це вже не мирний план. Це вже не якась "формула світу", – заявив прем’єр.

На темі про підрив газопроводів "Північний потік", Фіцо назвав "нісенітницею" версію про те, що диверсію нібито зробили українські офіцери.

Крім того, Фіцо заявив, що вважає своїм "особистим обов’язком" наступного року поїхати до Москви на парад перемоги 9 травня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Фіцо виступив проти надання Україні права бити далекобійною західною зброєю по Росії. У своїй промові він навіть натякнув на ракетний удар по Брюсселю.