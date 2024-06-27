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Перевірте, чи робите ви це правильно: як подати показники лічильника води

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Вікторія Козар Вікторія Козар
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Подання показників лічильника на воду
Подання показників лічильника на воду. Фото poverka.org.ua

Списувати показники лічильника на воду — нескладно

Лічильники на воду мають свої особливості. Зазвичай їх є два: на холодну та гарячу воду. Нерідко вони розміщені на водопровідних трубах. Дуже важливо розуміти, як правильно зчитувати показники, аби потім не переплачувати.

На холодну воду найчастіше встановлюють синій лічильник, а на гарячу — червоний. Бувають випадки, коли по-іншому, тоді треба просто запустити холодну воду й подивитися, де зарухається стрілка, пише ipay.ua

Як зняти показники лічильника на воду

На лічильнику можна побачити 8 цифр: перші 5 показують, скільки кубометрів води використали, а останні 3 — число літрів, які взяли. Ми беремо до уваги лише чорні цифри. Червоні — записуємо вже тоді, коли їх цифра перевищила 500 літрів.

Почнемо з лічильника на холодну воду. Наприклад, бачимо на таблі, де чорні цифри — 00003. Це означає, що ми взяли цього місяця 3 кубометри води.

Перейдемо до лічильника на гарячу воду. Бачимо, що чорні цифри показують, приміром, 00001, а червоні — 896. Зважаючи, що другий показник перевищує 500, потрібно заокруглити до одиниці. Додаємо 1+1, і маємо 2 кубометри спожитої гарячої води.

Куди подавати показники лічильників

Загалом є кілька способів, як можна подати показники лічильника води. Зокрема:

  • Сайт vodokanal.ua конкретно своєї області;
  • "Особистий кабінет" на сайті my.vodokanal.ua, вписавши своє місто;
  • чат-боти водоканалів в Telegram або Viber;
  • у Центрі комунального сервісу або Центрі обслуговування споживачів;
  • за номерами телефону водоканалів у вашій області.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як зняти показники лічильника електроенергії. Підготували для вас просту інструкцію, як це зробити коректно.

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#Лічильники на воду #Показники