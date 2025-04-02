Боєць-путініст Ємельяненко опинився в інвалідному візку (відео)

Боєць ММА хоче продовжувати спортивну кар’єру

Відомий російський боєць змішаного стилю Олександр Ємельяненко з’явився на публіці в інвалідному візку. Напередодні він розповів, що в нього віднялися ноги.

Відповідне відео Ємельяненко розмістив на своєму телеграм-каналі. Олександр розповів, що хоче повернутися у професійний спорт, попри поради лікарів.

"Лікарі дають втішні, чудові, позитивні прогнози. Попри поради лікарів, я збираюся продовжувати спортивну кар’єру.

Коли я зламав праву руку у двох місцях об лоб Мораєса, мені лікарі казали, що я не зможу тримати в руці понад три кілограми. І ніби зі спортивною кар’єрою покінчено. Але я продовжив виступати, продовжив битися. Я ще виступатиму, порадую вас своїми перемогами. Ви мене побачите на професійному рингу", — заявив Ємельяненко.

Окрім любові до президента РФ Володимира Путіна, Ємельяненко пролавився любов’ю до алкоголю. Спортсмен лікувався від алкогольної залежності й навіть перебував під особистим контролем глави Чечні Рамзана Кадирова, проте побороти залежність не зміг. У результаті один із боїв росіянина назвали алкоспектаклем. Після цього Федір Ємельяненко, брат Олександра, назвав його вихід в октагон злочином.