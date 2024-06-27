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Проверьте, правильно ли вы делаете: как подать показатели счетчика воды

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
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Предоставление показателей счетчика на воду
Предоставление показателей счетчика на воду. Фото poverka.org.ua

Списывать показатели счетчика на воду – несложно

Счетчики на воду имеют свои особенности. Обычно их два: на холодную и горячую воду. Часто они размещены на водопроводных трубах. Очень важно понимать, как правильно считывать показатели, чтобы потом не переплачивать.

На холодную воду чаще всего устанавливают синий счетчик, а на горячую – красный. Бывают случаи, когда по-другому, тогда нужно просто запустить холодную воду и посмотреть, где начнет двигаться стрелка, пишет ipay.ua

Как снять показатели счетчика на воду

На счетчике можно увидеть 8 цифр: первые 5 показывают, сколько кубометров воды использовали, а последние 3 — число взятых литров. Мы принимаем во внимание только черные цифры. Красные – записываем уже тогда, когда их цифра превысила 500 литров.

Начнём со счетчика на холодную воду. Например, видим на табле, где черные цифры – 00003. Это значит, что мы взяли в этом месяце 3 кубометра воды.

Перейдем к счетчику на горячую воду. Видим, что черные цифры показывают, например, 00001, а красные — 896. Ввиду того, что второй показатель превышает 500, нужно закруглить до единицы. Добавляем 1+1, и имеем 2 кубометра потребленной горячей воды.

Куда подавать показатели счетчиков

В общем есть несколько способов, как можно подать показатели счетчика воды. В частности:

  • Сайт vodokanal.ua конкретно своей области;
  • "Личный кабинет" на сайте my.vodokanal.ua, вписав свой город;
  • чат-боты водоканалов в Telegram или Viber;
  • в Центре коммунального сервиса или в Центре обслуживания потребителей;
  • по телефонам водоканалов в вашей области.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как снять показатели счетчика электроэнергии. Подготовили вам простую инструкцию, как это сделать корректно.

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#Счетчики на воду #Показники