Проверьте, правильно ли вы делаете: как подать показатели счетчика воды

Списывать показатели счетчика на воду – несложно

Счетчики на воду имеют свои особенности. Обычно их два: на холодную и горячую воду. Часто они размещены на водопроводных трубах. Очень важно понимать, как правильно считывать показатели, чтобы потом не переплачивать.

На холодную воду чаще всего устанавливают синий счетчик, а на горячую – красный. Бывают случаи, когда по-другому, тогда нужно просто запустить холодную воду и посмотреть, где начнет двигаться стрелка, пишет ipay.ua

Как снять показатели счетчика на воду

На счетчике можно увидеть 8 цифр: первые 5 показывают, сколько кубометров воды использовали, а последние 3 — число взятых литров. Мы принимаем во внимание только черные цифры. Красные – записываем уже тогда, когда их цифра превысила 500 литров.

Начнём со счетчика на холодную воду. Например, видим на табле, где черные цифры – 00003. Это значит, что мы взяли в этом месяце 3 кубометра воды.

Перейдем к счетчику на горячую воду. Видим, что черные цифры показывают, например, 00001, а красные — 896. Ввиду того, что второй показатель превышает 500, нужно закруглить до единицы. Добавляем 1+1, и имеем 2 кубометра потребленной горячей воды.

Куда подавать показатели счетчиков

В общем есть несколько способов, как можно подать показатели счетчика воды. В частности:

Сайт vodokanal.ua конкретно своей области;

"Личный кабинет" на сайте my.vodokanal.ua, вписав свой город;

чат-боты водоканалов в Telegram или Viber;

в Центре коммунального сервиса или в Центре обслуживания потребителей;

по телефонам водоканалов в вашей области.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как снять показатели счетчика электроэнергии. Подготовили вам простую инструкцию, как это сделать корректно.