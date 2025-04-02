У Києві спалахнула пожежа у будівлі відомого ресторану (відео)

На щастя, постраждалих немає

У центрі Києва біля Палацу "Україна" спалахнула пожежа. Очевидці повідомляють про густий дим, що підіймається над містом.

"Телеграф" повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС Києва, що займання сталося на вулиці Великі Васильківські на першому поверсі житлового будинку. Зокрема, задимлення в закладі громадського харчування.

Як зазначають у пресслужбі, площа пожежі невелика — близько 5 квадратних метрів. Рятувальники вже працюють на місці.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Причини пожежі уточнюються.

Місцеві телеграм-канали публікують відео з місця події та пишуть, що пожежа сталася у турецькому ресторані "Ottoman". За інформацією пабліків, загорілася витяжки на даху багатоповерхівки.

Нагадуємо, нещодавно поблизу центра Києва сталася масштабна пожежа. Дим від неї можна побачити за сотні метрів.

За даними рятувальників, пожежа спалахнула на вулиці Макарівській, що у Шевченківському районі міста. Загорівся будинок, полум'я розкинулося на території близько 100 метрів. Три бригади пожежників ліквідовували займання.

Раніше "Телеграф" писав, що майже тисяча пожеж сталася на Київщині з початку року. Втім, дуже мала частка з них виникла через навмисний підпал, розповіли у ДСНС.