Велика мережа супермаркетів запровадила оплату частинами за продукти: як це працює

Популярний супермаркет тепер має сервіс, який дозволяє оплатити покупку частинами

Мережа "Сільпо" запустила сервіс розстрочки на продукти. Це перший в Україні Buy Now Pay Later сервіс, за допомогою якого оплата покупки відбувається частинами.

Сервіс Buy Now Pay Later працює вже у восьми магазинах "Сільпо" у різних куточках нашої країни. Оплатити якусь частину свого продуктовий кошик можна за 20 секунд, як йдеться у матеріалі "Forbes".

За даними, цей сервіс планують запустити мережею у всіх точках країни.

Також пояснили, що зазвичай розстрочку надають на великі чеки у таких супермаркетах як Affirm і Clarna. Але це закордонні компанії й розстрочку в них видають, зазвичай, на техніку. Вони є першими, які розпочали кредитування в сегменті food retail.

"Телеграф" спробував з'ясувати, чи готують інші мережі аналогічні послуги. В "АТБ" нам повідомили, що наразі у них немає інформації про те, чи будуть такі ініціативи й додали, що дадуть відповідь на це запитання пізніше. Водночас представники мережі "NOVUS" попросили звернутися до них з офіційним запитом щодо цього питання.

Раніше ми писали про те, що в одному зі супермаркетів "Ля Сільпо" покупці знайшли захмарні ціни на деякі товари, зокрема на пляшку вина та кекси. В мережі також відбувається жваве обговорення щодо бананів, динь, морських їжаків тощо, серед яких є гнилі товари.

Крім того "Телеграф" повідомляв про те, як в "Сільпо" українка купила "оманливі гриби". У мережі одразу поповзли думки та жарти щодо ситуації.