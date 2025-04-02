Жодного авто та подарунки майже на 600 тисяч: скільки за рік заробила донька Фаріон

Їй належить будинок та земельна ділянка у Львові

Донька Ірини Фаріон, української мовознавиці, яку було вбито влітку минулого року, Софія Особа, заробляє 37 тисяч гривень на місяць. Вона працює у Львівській міській раді на посаді начальника відділу організацій подій.

Про це свідчать дані її електронної декларації за 2024 рік. За рік з податками вона заробила 450 тисяч гривень. Якщо поділити цю суму на 12 місяців виходить близько 37,5 тисяч гривень (з податками). Як роялті (винагорода за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності) Особа отримала 1287 гривень.

При цьому суму, більшу за її заробітну плату, доньці Фаріон подарували різні люди. Всього за минулий рік Софії подарували, згідно з її декларацією, 600 тисяч гривень.

Автомобілів донька Фаріон не має. Їй належить житловий будинок у Львові площею 89,9 кв. метрів та земельна ділянка загальною площею 151 кв. метр. Право власності на ці об'єкти було набуто Особою у 2015 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає донька Ірини Фаріон і чим вона займається. 2024 рік став для неї роком великих втрат. Спочатку, 19 липня, було вбито її маму біля власного будинку. А за кілька місяців, 6 жовтня, стало відомо про загибель чоловіка та батька її дітей Василя Особи, який захищав Україну на фронті.