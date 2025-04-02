Юний український футболіст за загадкових обставин загинув у Німеччині

Юний спортсмен міг стати жертвою вбивства

Вихованець ковельського дитячо-юнацького футбольного клубу "Тайм" Олександр Шворак загинув у Німеччині. До речі, минулого року країну сколихнув трагічний випадок із юним українським баскетболістом Володимиром Єрмаковим в Оберхаузені.

Про смерть Шворака, який народився 2007 року, "Тайм" повідомив на своїй сторінці в Instagram. У клубі висловили свої співчуття рідним та близьким у зв’язку з цією трагедією, проте подробиць смерті футболіста не повідомили.

"RIP Трагічно загинув у Німеччині наш вихованець Олександр Шворак (2007 р.н.)…

Співчуття близьким та рідним.

Про дату і час похорону повідомимо згодом ..." — йдеться у повідомленні.

Олександр Шворак

За інформацією Ковель media, Шворак проживав у Польщі. Звідти він поїхав до Німеччини нібито до свого знайомого. Трагедія сталася у Берліні. За неофіційними даними, хлопця було вбито.

Нагадаємо, 10 лютого 2024 року в Оберхаузені (Німеччина) було вбито 17-річного українського баскетболіста з Києва Єрмакова. Також під час нападу постраждав його друг Артем Козаченко, який помер від отриманих поранень у лікарні.