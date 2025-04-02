Мільйони готівкою, машини та нові будинки: скандальний Крупа здивував декларацією за 2024 рік

Офіційна зарплата Крупи за минулий рік – 414 тисяч гривень

Син підозрюваної у незаконному збагаченні ексголови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяни Крупи Олександр у 2024 році купив п’ять будинків. Крім того, у нього є три авто та велика сума готівкою.

Колишній начальник Головного управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області Олександр Крупа вказав такі дані у декларації за минулий рік, яку він подав 31 березня 2025 року.

Так, Крупа задекларував шість земельних ділянок розміром 20 тисяч квадратних метрів по 36,8 тисячі гривень та ще чотири ділянки аналогічного розміру, але по 34,6 тисячі гривень.

Вказано, що у 2024 році Олександр Крупа придбав п’ять будинків у Хмельницькій області. Кожен із них площею 18,4 м2. Ще чотири будинки того ж року придбала його дружина Катерина.

У графі транспортних засобів зазначено, що Крупі належать три автомобілі:

Volkswagen Touareg 2013 року випуску. Цю машину він купив у 2013 році.

Audi Q7 2016 року випуску. Цей автомобіль було придбано у 2018 році за 1 100 000 грн.

BMW X7 2022 випуску. Був куплений у листопаді 2022 року за 2200000 грн.

Його офіційна зарплата — 414 тис. грн, ще 17 млн грн він отримав інших доходів. Дружина Олександра Катерина за минулий рік понад 10 млн грн.

У декларації також зазначено, що Олександр Крупа має 9,9 млн гривень, 60 тисяч євро та 450 тисяч доларів готівкою. На банківських рахунках загалом він має 3 481 291 гривень, 25 866 доларів і 12 547 євро.

Олександр Крупа має 75% власності у будівлі дискоклубу молодіжно-розважального комплексу у Хмельницькому, який коштує 1,33 млн гривень. Також син ексглави МСЕК задекларував два недобудовані житлові будинки площею 590 та 205 квадратних метрів.

Олександр Крупа — хто це

Кандидат у депутати Хмельницької міської ради 7 скликання, голова головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області (2020–2024), голова Хмельницької РДА (2019–2020). Фігурант антикорупційного розслідування.

Народився 24 січня 1987 року у Хмельницькому. Одружений. Є двоє дітей.

У 2010 році закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю "міжнародні відносини. У 2014 році закінчив Хмельницький університет управління та права за спеціальністю "юрист". Закінчив аспірантуру Хмельницького національного університету та став Кандидатом економічних наук.

У 2010 році працював асистентом кафедри фінансів та банківської справи Хмельницького Національного університету.

2015 року невдало балотувалася до Хмельницької міської ради 7 скликання від партії Самодопомога.

З 2018 до 2019 року обіймав посаду першого заступника голови Хмельницької РДА.

З 2019 до 2020 року був головою Хмельницької районної державної адміністрації.

Як пише "Чесно", у 2020 році Крупа був призначений начальником головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. За його декларацією, свою роботу Крупа поєднував із викладанням у Хмельницькому національному університеті.

У тому ж 2020 році працював фінансовим директором ТОВ Солар-Інвест, яку заснував сам Крупа разом із матір’ю та батьком у 2016 році.

Олександр Крупа

4 жовтня працівники ДБР під час обшуків виявили у керівника Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи понад 6 млн доларів. Крупа та її син Олександр підозрюються у незаконному збагаченні. Тетяна Крупа брала участь у схемі з надання фейкової інвалідності, що ухиляється від мобілізації.

12 жовтня 2024 року стало відомо, що Олександр звільнився з посади начальника Управління Пенсійного фонду області. Заяву він написав за власним бажанням.

15 жовтня 2024 року на сайті НАЗК з’явилося дві декларації Олександра Крупи. У них стверджується, що 7 та 8 жовтня (вже після обшуків) він отримав два солідні транші на загальну суму 9 мільйонів 899 тисяч 222 грн (понад 240 тисяч доларів).

7,5 мільйона гривень (181 966 дол.) як дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Гроші отримав від Близнюка Євгена Петровича.

2 мільйони 399 тисяч 222 гривні (понад 58 тис. доларів) як дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав від Біцика Петра Миколайовича.

До речі, у його декларації за 2023 рік чимало доходів, так, заробітна плата минулого року становила понад 657 тис. грн, а інші доходи перетнули 2,5 млн грн. Більшість нерухомості оформлена на дружину, але загалом у сім’ї Круп задекларовано чимало квартир, 25 земельних ділянок, 5 житлових будинків та дві — недобудовані, 4 садові (дачні) будинки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи одержав хтось покарання після скандалу з фальшивими інвалідностями прокурорів.