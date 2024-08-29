Дистанційно чи наживо? Чи проведуть шкільні лінійки в Україні цьогоріч

Вже відомо, чи проведуть урочисті заходи до Дня знань

Вже третій рік українські школярі починатимуть навчальний рік в умовах великої війни, розпочатої Росією. Це вносить деякі корективи в освітній процес, зокрема й у проведенні традиційних урочистих лінійок до Дня знань. Водночас вже відомо, коли розпочнеться навчання цьогоріч.

Навчальний рік традиційно починається з лінійок на шкільних подвір'ях. Цього дня вчителі та учні обмінюються привітаннями з Днем знань, виконують пісні й танці. Нерідко вітають педагогів і учнів зі святом міські голови, священнослужителі. Утім, з моменту повномасштабного вторгнення країни-агресорки все змінилося. І в школах все частіше відмовляються від проведення масових заходів, пише "Телеграф".

Чи відбудуться шкільні лінійки у 2024 році

У 2024 році за рекомендаціями Міністерства освіти й науки України, кожен навчальний заклад самостійно вирішує, чи проводити традиційні лінійки. Великою мірою на це впливає відстань до зони воєнних дій. Так, у західних областях частіше проводять урочисті заходи, тоді як у східних — відмовляються від святкувань.

Наприклад, у деяких школах Тернополя таки проведуть традиційні лінійки. А от у Львові місцева влада рекомендувала провести урочистості лише для першокласників і випускників. У Кропивницькому вирішили відмовитися від будь-яких святкувань.

Ймовірно, традиційних масових заходів не буде і на Сході України. Адже прифронтові міста часто атакує країна-агресорка. Хоча минулого року окремі навчальні заклади проводили лінійки в укриттях і метрополітені.

Раніше "Телеграф" писав про красиві пісні для школярів до Дня знань. Ці треки ідеально доповнять шкільне свято.