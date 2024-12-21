Усик — Ф’юрі 2: перший українець переміг на вечорі боксу

Український боксер не зумів нокаутувати суперника, але здобув перемогу

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проходить великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (22-0, 14 КО) зійдеться у рингу з колишнім чемпіоном світу британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

В андеркарді шоу виступив перший українець Андрій Новицький. Про це повідомляє "Телеграф".

У поєдинку за титул WBC International у надважкій вазі Новицький (14-0, 10 КО) вийшов на ринг проти мексиканця Едгара Раміреса (10-2-1, 4 КО). За підсумками 10-раундового поєдинку рефері віддали перевагу українцеві одноголосним рішенням — 100—90 (двічі) та 98—92.

Додамо, що на вечорі боксу в Ер-Ріяді виступлять ще троє українців: Даніель Лапін, Сергій Богачук та Олександр Усик.

Нагадаємо, тиждень шоу Усик — Ф’юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором костюма, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо.

Наступного дня спортсмени поспілкувалися з пресою та влаштували 10-хвилинну дуель поглядів. А за день до бою Усик та Ф’юрі взяли участь в офіційній церемонії зважування. Британець переважив українця майже на 25 кг – 127,4 кг проти 102,5 кг. Примітно, що фінальна дуель поглядів тривала лише 3 секунди.