Усик — Ф’юрі 2: онлайн-трансляція вечора боксу

Великий вечір боксу пройде у Саудівській Аравії

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться грандіозна подія у світі боксу. Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) зійдеться в рингу з колишнім чемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Усик — Ф’юрі 2. Початок — о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція вечора боксу Усик — Ф'юрі 2 (оновлюється)

Що на кону

Другий бій між українцем і британцем не буде історичним через те, що Усик ще влітку віддав пояс IBF, який зараз належить британцю Даніелю Дюбуа. Проте на кону цього поєдинку стоять три основні та один другорядний титул, а реванш легко може перейти в трилогію, яка увійде в історію боксу. Крім того, боксери зароблять космічні гонорари у другому бою, причому Олександр, за чутками, вперше у кар'єрі отримає понад 100 млн доларів за бій.

Де і коли дивитися шоу Усик — Ф’юрі 2

Пряма трансляція на сервісі DAZN коштує 824 грн і розпочнеться о 18:00 за київським часом. Подивитися шоу можна на Megogo за підписками: "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна" та MEGOPACK XL, вартість від 149 грн (пробна підписка). Вечір боксу на Megogo розпочнеться о 18:50. Очікується, що Усик та Ф'юрі вийдуть на ринг після опівночі.

Промо відео бою Усик - Ф'юри 2

Прогноз букмекерів на бій Усик — Ф’юрі 2

Усик є невеликим фаворитом у реванші. На думку букмекерів, ймовірність перемоги "Кота" становить 61%, а "Циганського короля" — 42% при маржі букмекерів у 3%. До речі, Штучний інтелект також віддає перевагу українцеві.

Андеркард шоу Усик — Ф’юрі 2

Сергій Богачук (24-2, 23 KO) — Ішмаель Девіс (13-1, 6 KO) — рейтинговий бій у першій середній вазі (до 69,9 кг)

Даніель Лапін (10-0, 4 КО) — Ділан Колін (14-0, 4 КО) — бій за вакантний пояс IBF Intercontinental у напівважкій вазі (до 79,38 кг)

Андрій Новицький (13-0, 10 КО) – Едгар Рамірес (10-1-1, 4 КО) – бій за титул WBC International у надважкій вазі (понад 90,7 кг)

Мозес Ітаума (10-0, 8 KO) — Демсі Маккін (22-1, 14 KO) — бій за титул WBO Inter-Continental у надважкій вазі (понад 90,7 кг)

Джонні Фішер (12-0, 11 KO) — Девід Аллен (23-6-2, 18 KO) — рейтинговий бій у суперважкій вазі (понад 90,7 кг)

Пітер Макгрейл (10-1, 6 КО) — Ріс Едвардс (16-0, 4 КО) — рейтинговий бій у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг)

Айзек Лоу (25-2-3, 8 KO) — Лі Макгрегор (14-1-1, 11 KO) — рейтинговий бій у напівлегкій вазі (до 57,2 кг)

Мохаммед Алакель (1-0, 0 КО) — Джошуа Окампо (8-33-5, 6 КО) — рейтинговий бій у другій напівлегкій вазі (до 58,97 кг)

Андеркард шоу Усик — Ф’юрі 2

Нагадаємо, у першому поєдинку Усик роздільним рішенням суддів здолав Циганського короля. Ф’юрі не визнав поразки.

Відео бою Усик — Ф’юрі

Тиждень шоу Усик — Ф’юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором вбрання, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо.

Наступного дня спортсмени поспілкувалися з пресою та влаштували 10-хвилинну дуель поглядів. За день до бою Усик та Ф’юрі взяли участь в офіційній церемонії зважування. Британець переважив українця майже на 25 кг – 127,4 кг проти 102,5 кг.