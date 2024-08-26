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Скільки вихідних та свят буде у вересні 2024: календар на цілий місяць (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Календар вихідних на вересень 2024 налічує 9 неробочих днів
Календар вихідних на вересень 2024 налічує 9 неробочих днів. Фото Телеграф

Дізнайтеся, які свята та професійні дні відзначаються у першому місяці осені

У вересні 2024 року, який обіцяє порадувати теплою погодою, в Україні буде 9 вихідних та 21 робочий день. Цього місяця також відзначається низка міжнародних та професійних свят, як офіційних, так і не дуже.

Як повідомляє "Телеграф", в Україні продовжено воєнний стан як мінімум до 9 листопада, тому скорочених робочих днів або додаткових вихідних у перший осінній місяць не передбачено.

Коли вихідні та робочі дні у вересні 2024

  • Робочі дні: 8-6, 9-13, 16-20, 22-27, 30 вересня.
  • Вихідні дні (суботу та неділю): 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 вересня.
  • Скорочені робочі дні: нема.
  • Додаткові вихідні: нема.

Свята у вересні 2024 в Україні

свята у вересні 2024
Календар свят та вихідних у вересні 2024 року
  • 1 вересня — День знань, День підприємця.
  • 2 вересня — День нотаріату, День закінчення Другої світової війни.
  • 4 вересня — Всесвітній день сексуального здоров’я.
  • 5 вересня — Міжнародний день благодійності.
продукти в коробці
Фото: freepik
  • 6 вересня — День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні.
  • 7 вересня — День військової розвідки України.
  • 8 вересня — День пам’яті жертв фашизму, Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День фізіотерапевта.
  • 9 вересня — Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка.
  • 10 вересня — Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день гінекологічного здоров’я.
  • 12 вересня — День програміста.
  • 13 вересня — День перукаря.
  • 14 вересня — День танкових військ, День українського кіно, День фізкультури та спорту, Всесвітній день надання першої медичної допомоги.
  • 15 вересня — Міжнародний день демократії, День працівника лісу.
  • 17 вересня — День рятівника.
  • 18 вересня — День HR-менеджера.
  • 20 вересня — День рекрутера.
  • 21 вересня — День фармацевтичного працівника, День миру, День хірурга.
хірург
Фото: pixabay
  • 22 вересня — День партизанської слави, День машинобудівника.
  • 27 вересня — День вихователя та всіх дошкільних працівників, День туризму.
  • 30 вересня — День усиновлення, Всеукраїнський день бібліотек, Міжнародний день перекладача.

Додамо, що у вересні багато церковних свят. Раніше "Телеграф" писав, коли українці відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці по-новому.

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