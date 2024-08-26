Скільки вихідних та свят буде у вересні 2024: календар на цілий місяць (фото)
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Дізнайтеся, які свята та професійні дні відзначаються у першому місяці осені
У вересні 2024 року, який обіцяє порадувати теплою погодою, в Україні буде 9 вихідних та 21 робочий день. Цього місяця також відзначається низка міжнародних та професійних свят, як офіційних, так і не дуже.
Як повідомляє "Телеграф", в Україні продовжено воєнний стан як мінімум до 9 листопада, тому скорочених робочих днів або додаткових вихідних у перший осінній місяць не передбачено.
Коли вихідні та робочі дні у вересні 2024
- Робочі дні: 8-6, 9-13, 16-20, 22-27, 30 вересня.
- Вихідні дні (суботу та неділю): 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 вересня.
- Скорочені робочі дні: нема.
- Додаткові вихідні: нема.
Свята у вересні 2024 в Україні
- 1 вересня — День знань, День підприємця.
- 2 вересня — День нотаріату, День закінчення Другої світової війни.
- 4 вересня — Всесвітній день сексуального здоров’я.
- 5 вересня — Міжнародний день благодійності.
- 6 вересня — День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні.
- 7 вересня — День військової розвідки України.
- 8 вересня — День пам’яті жертв фашизму, Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День фізіотерапевта.
- 9 вересня — Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка.
- 10 вересня — Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день гінекологічного здоров’я.
- 12 вересня — День програміста.
- 13 вересня — День перукаря.
- 14 вересня — День танкових військ, День українського кіно, День фізкультури та спорту, Всесвітній день надання першої медичної допомоги.
- 15 вересня — Міжнародний день демократії, День працівника лісу.
- 17 вересня — День рятівника.
- 18 вересня — День HR-менеджера.
- 20 вересня — День рекрутера.
- 21 вересня — День фармацевтичного працівника, День миру, День хірурга.
- 22 вересня — День партизанської слави, День машинобудівника.
- 27 вересня — День вихователя та всіх дошкільних працівників, День туризму.
- 30 вересня — День усиновлення, Всеукраїнський день бібліотек, Міжнародний день перекладача.
Додамо, що у вересні багато церковних свят. Раніше "Телеграф" писав, коли українці відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці по-новому.