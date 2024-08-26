Скільки вихідних та свят буде у вересні 2024: календар на цілий місяць (фото)

Дізнайтеся, які свята та професійні дні відзначаються у першому місяці осені

У вересні 2024 року, який обіцяє порадувати теплою погодою, в Україні буде 9 вихідних та 21 робочий день. Цього місяця також відзначається низка міжнародних та професійних свят, як офіційних, так і не дуже.

Як повідомляє "Телеграф", в Україні продовжено воєнний стан як мінімум до 9 листопада, тому скорочених робочих днів або додаткових вихідних у перший осінній місяць не передбачено.

Коли вихідні та робочі дні у вересні 2024

Робочі дні: 8-6, 9-13, 16-20, 22-27, 30 вересня.

8-6, 9-13, 16-20, 22-27, 30 вересня. Вихідні дні (суботу та неділю): 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 вересня.

(суботу та неділю): 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 вересня. Скорочені робочі дні: нема.

нема. Додаткові вихідні: нема.

Свята у вересні 2024 в Україні

Календар свят та вихідних у вересні 2024 року

1 вересня — День знань, День підприємця.

— День знань, День підприємця. 2 вересня — День нотаріату, День закінчення Другої світової війни.

— День нотаріату, День закінчення Другої світової війни. 4 вересня — Всесвітній день сексуального здоров’я.

— Всесвітній день сексуального здоров’я. 5 вересня — Міжнародний день благодійності.

Фото: freepik

6 вересня — День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні.

— День адміністратора Центру надання адміністративних послуг в Україні. 7 вересня — День військової розвідки України.

— День військової розвідки України. 8 вересня — День пам’яті жертв фашизму, Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День фізіотерапевта.

— День пам’яті жертв фашизму, Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День фізіотерапевта. 9 вересня — Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка.

10 вересня — Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день гінекологічного здоров’я.

— Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день гінекологічного здоров’я. 12 вересня — День програміста.

— День програміста. 13 вересня — День перукаря.

— День перукаря. 14 вересня — День танкових військ, День українського кіно, День фізкультури та спорту, Всесвітній день надання першої медичної допомоги.

— День танкових військ, День українського кіно, День фізкультури та спорту, Всесвітній день надання першої медичної допомоги. 15 вересня — Міжнародний день демократії, День працівника лісу.

— Міжнародний день демократії, День працівника лісу. 17 вересня — День рятівника.

— День рятівника. 18 вересня — День HR-менеджера.

— День HR-менеджера. 20 вересня — День рекрутера.

— День рекрутера. 21 вересня — День фармацевтичного працівника, День миру, День хірурга.

Фото: pixabay

22 вересня — День партизанської слави, День машинобудівника.

— День партизанської слави, День машинобудівника. 27 вересня — День вихователя та всіх дошкільних працівників, День туризму.

— День вихователя та всіх дошкільних працівників, День туризму. 30 вересня — День усиновлення, Всеукраїнський день бібліотек, Міжнародний день перекладача.

Додамо, що у вересні багато церковних свят. Раніше "Телеграф" писав, коли українці відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці по-новому.