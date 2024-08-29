Дистанционно или вживую? Будут ли проводить школьные линейки в Украине в этом году

Уже известно, проведут ли торжественные мероприятия ко Дню знаний

Уже третий год украинские школьники будут начинать учебный год в условиях войны, начатой Россией. Это вносит некоторые коррективы в образовательный процесс, в том числе и в проведении традиционных торжественных линеек ко Дню знаний. В то же время уже известно, когда начнется обучение в этом году.

Учебный год традиционно начинается с линеек на школьных подворьях. В этот день учителя и ученники обмениваются поздравлениями с Днем знаний, исполняют песни и танцы. Нередко поздравляют педагогов и школьников с праздником городские головы, священнослужители. Впрочем, с момента полномасштабного вторжения страны-агрессорки все изменилось. И в школах все чаще отказываются от проведения массовых мероприятий, пишет "Телеграф".

Состоятся ли школьные линейки в 2024 году

В 2024 году по рекомендациям Министерства образования и науки Украины, каждое учебное заведение самостоятельно решает, проводить ли традиционные линейки. Во многом на это влияет расстояние до зоны военных действий. Так, в западных областях чаще проводят торжественные мероприятия, тогда как в восточных — оприяотказываются от празднований.

Например, в некоторых школах Тернополя проведут традиционные линейки. А вот во Львове местные власти рекомендовали провести торжества только для первоклассников и выпускников. В Кропивницком решили отказаться от каких-либо празднований.

Вероятно, традиционных массовых мероприятий не будет и на Востоке Украины. Ведь прифронтовые города часто атакует страна-агрессорка. Хотя в прошлом году отдельные учебные заведения проводили линейки в укрытиях и метрополитене.

Ранее "Телеграф" писал о красивых песнях для школьников ко Дню знаний. Эти треки идеально дополнят школьный праздник.