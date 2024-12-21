Український військово-політичний оглядач, журналіст та блогер Олександр Коваленко розповів про те, як росіяни змінюють техніку ведення війни та намагаються весь час психологічно тиснути на українців

"Орєшник" замість "Кинджала"? Раціональний терор?

Сьогодні, в районі 10:30, лунала тривога по всій країні. В Астраханській області, на полігоні "Капустін Яр" знову спостерігалися дії, які передбачають запуск БРСД.

Учора, 20 грудня, близько 12:10 була аналогічна загроза і знову, ймовірність пуску з полігону "Капустин Яр".

Власне, поки що це виключно мої попередні висновки, які взагалі не претендують на квінтесенцію первозданної істини, але все ж…

Протягом усього періоду повномасштабного вторгнення російські окупанти дуже часто використовували фактор МіГ-31К як єдиного носія ракет Х-47М2 "Кинджал", здатних досягти будь-якої точки територією України, як фактор психологічного, економічного і в деяких випадках вогневого впливу на українців.

У випадку з МіГ-31К у РВВ не завжди давався вогневий вплив, тобто безпосереднє застосування Х-47М2 "Кинджал", а ось психологічний та економічний — регулярно. МіГ-31К злітає — тривога по всій країні, підприємства зупиняються, мости перекриваються, загальна нервозність по країні підвищується.

У якийсь період часу це було регулярно і постійно, але є нюанс. У Росії менше ескадрильї боєздатних МіГ-31К, ресурс яких зношується, а виробляти нові МіГ-31 російський ВПК не здатний. Ось і запуск вхолосту 10, 20, 50, 100 разів цього перехоплювача, для імітації пусків Х-47М2 "Кинджал" працював певний період часу, а зараз?А зараз це дуже і дуже дорого, піднімати таку бойову машину тільки для того, щоб налякати українців і перекрити сполучення з правого на лівий берег.

З іншого боку, знайшли дешевший спосіб чинити психологічний та економічний тиск на Україну. Створюється видимість пуску з "Капустин Яр" і вмикається тривога по всій Україні. Не потрібно піднімати в повітря перехоплювач, обслуговування якого на межі можливого. Не потрібно витрачатися на заправку перехоплювача і випалювати паливо. Досить просто оголосити безпольотну зону та імітувати пуск.

Те, що називається — "дешево і сердито". Ось тільки пильність до тривог і ступеня загрози від цього не слід втрачати. Це точно так само як і з МіГ-31К, на сотню злетів був один, але реальний пуск.

Що тут скажеш… Цінник репарацій Росії, після війни, повинен не тільки оцінювати руйнування та економічні втрати країни, а й стрес для кожного українця, якому подальша російська влада має виплачувати кілька поколінь уперед за перенесені жахи і втрати.