Буркін фактично визнав, що був агентом російських спецслужб, а "Карфаген" міг стати частиною сценарію ФСБ, - експерт

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Після інтерв’ю Єгора Буркіна Василю Тимошенку стає очевидним, що ФСБ імовірно використало НАБУ в інтересах агресора. Про це написав у своєму Фейсбук політичний експерт Олег Постернак.

"Буркін фактично визнав, що був агентом російських спецслужб. А значить — він цілком міг бути інструментом, через який українським антикорупційним органам вкидали потрібну росіянам інформацію.

Тобто операція "Карфаген" могла бути частиною значно ширшого сценарію, спрямованого на дискредитацію СБУ, відволікання її ресурсів та створення ризиків для оперативних та диверсійних заходів.

Це серйозна загроза національній безпеці. І запитання тут до обох сторін. До НАБУ — наскільки ретельно вони перевіряли походження своєї інформації та можливі мотиви її джерел?

Чи усвідомлювали вони ризики використання антикорупційного розслідування в інтересах ворога? До СБУ теж запитання — як узагалі стало можливим, що історія з людиною, яка визнає контакти з російською стороною, переросла в настільки масштабний скандал навколо українських правоохоронців? В який момент спецслужба проспала агента чужого впливу фактично в тилу країни?" – ставить питання експерт.