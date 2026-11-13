"Колгоспний" аристократ: Лукашенко носить золотий годинник за непристойні гроші (фото)

За стриманим дизайном хронометра ховаються коштовні матеріали та швейцарська механіка

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На зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Ново-Огарьово під Москвою 10 листопада 2026 року Олександр Лукашенко з’явився із золотим Patek Philippe Calatrava ref. 5120J-001. Білоруський диктатор, який роками підтримує образ "простого мужика", носить годинник вартістю близько $20 000 на колекційному ринку.

Про це повідомляє "Телеграф". Деталь на його правій руці помітно вибивається з цієї "колгоспної" легенди: під манжетою – сувора швейцарська класика зовсім не з народним цінником.

Лаконічний циферблат і чорний ремінець роблять дорогий аксесуар Лукашенка непомітним Джерело: Getty Images

Золото й "паризькі цвяшки"

У Calatrava ref. 5120J-001 компактний круглий корпус діаметром 35 мм із 18-каратного жовтого золота. Його обрамляє безель із фірмовим візерунком Clous de Paris – "паризькі цвяшки". Це дрібний рельєфний орнамент, який є головною прикрасою зовні стриманої моделі.

Білий лакований циферблат розмічений римськими цифрами. Дві центральні стрілки показують години й хвилини, секундної стрілки немає. Чорний ремінець зі шкіри алігатора доповнює лаконічне оформлення: тут розкіш виражена насамперед матеріалами та виконанням.

Такий дизайн відповідає поняттю "тихої розкоші": з першого погляду годинник виглядає непомітно, особливо поруч із діловим костюмом. Але золотий корпус, характерний безель і назва Patek Philippe роблять цей аксесуар упізнаваним для поціновувачів дорогих годинників.

Лаконічний дизайн Calatrava поєднує стриманий вигляд і дорогоцінні матеріали

У цій моделі розкіш виражена насамперед у матеріалах і виконанні

Що всередині дорогої класики

За простим циферблатом ховається ультратонкий автоматичний механізм – калібр 240. Він зібраний на 27 каменях, працює з частотою балансу 21 600 напівколивань на годину й забезпечує запас ходу 48 годин без підзаводу.

Механізм можна роздивитися крізь прозору задню кришку із сапфірового скла. Усередині встановлений зміщений відносно центра міні-ротор із 22-каратного золота, прикрашений фірмовим хрестом Calatrava. Дорогоцінний метал тут використаний навіть у деталі, якої не видно на зап’ясті.

Крізь сапфірову кришку видно автоматичний механізм із золотим міні-ротором

Сама лінійка Calatrava з’явилася у 1932 році, під час світової економічної кризи, коли власниками Patek Philippe стали брати Штерн. У її дизайні простежується вплив архітектурної школи "Баухаус" із принципами чітких форм і функціональності – звідси підкреслена простота оформлення.

Лукашенко носить годинник на правій руці. Він сам пояснював цю звичку заняттями в музичній школі: годинник на лівому зап’ясті заважав йому грати на баяні, тому він перестав носити його на іншій руці й з часом звик.

Як повідомляв "Телеграф", голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук закликала не відкладати створення спеціального трибуналу щодо агресії РФ. Серед обвинувачених знайшлося місце й Лукашенку за надання території та ресурсів для вторгнення.