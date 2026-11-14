Бабусині рахівниці знову в моді: тепер у них інша функція

Дерево, рухливі кісточки і сліди часу набувають нового застосування

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Дерев’яні бухгалтерські рахівниці повертаються до інтер’єру як фактурний декор. Їх ставлять на полиці, використовують у фотозонах та оформленні робочих столів.

Замість арифметики тепер важливими є форма, матеріал і вінтажний характер речі. Про це повідомляє "Телеграф".

Від бухгалтерського інструменту до декору

У звичних дерев’яних рахівниць цілком практичне минуле. Ними користувалися продавці, бухгалтери та рахівники, які виконували розрахунки та заносили результати до бухгалтерських книг. Класичний дерев’яний варіант мав розмір 40×25 сантиметрів, хоча існували також металеві та пластмасові моделі.

Після появи калькуляторів рахівниці не зникли з магазинів: деякі продавці продовжували користуватися знайомим інструментом роками. Тепер його відома конструкція працює вже як частина оформлення – дерев’яна рама, ряди стрижнів та кісточки створюють виразний ритм.

Рахівниці на полиці та робочому столі

Вінтажний предмет на Chairish (фото нижче) віднесено до 1970-х років. У ньому поєднуються темне дерево, потерті дерев’яні кісточки та латунь із природною патиною. В описі збережені та вікові особливості: подряпини, неоднорідність дерев’яного покриття та зміна кольору металу.

Такий варіант виконує одразу два завдання: утримує книги та служить самостійним декоративним об’єктом. Продавець пропонує використовувати його в бібліотеці, кабінеті або на письмовому столі, у тому числі у традиційному та еклектичному інтер’єрі.

Для оформлення полиць та фотозон інтерес представляє сама фактура старих бухгалтерських рахівниць. Сліди використання стають частиною образу речі: предмет, насамперед пов’язаний із торговим прилавком та розрахунками, отримує місце у декоративній композиції.

Рахівницю-поличку продають за $145/Фото: chairish.com

Як рахівниці перетворюють на настінне панно

Інший метод переосмислення демонструє My Creative Days (фото нижче). Тут для проєкту використовували не бухгалтерські, а старі дитячі рахівниці з комісійного магазину, які не мали підставки. Їх перетворили на настінний об’єкт, надихнувшись декоративною моделлю Pottery Barn, що вже знята з продажу.

Перед перероблюванням рахівниці очистили, а шорсткі ділянки злегка відшліфували. Потім усю конструкцію пофарбували в чорний колір, зберігши ряди кістяшок та стрижнів як основу композиції.

"Ми пофарбували весь предмет чорною аерозольною фарбою. Я хотіла надати йому сучасного та лаконічного вигляду", — розповіла автор проєкту My Creative Days.

Для зовнішньої рами використовували дерев’яні планки: їх відшліфували та покрили морилкою. Після висихання деталі підігнали за розміром, зібрали навколо рахівниці та закріпили конструкцію. На звороті додали кріплення для підвішування – так колишній навчальний інструмент отримав форму настінного панно.

Дитячі рахівниці переробили на об’єкт декору/Фото: mycreativedays.com

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