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Єгор Буркін, якого пов’язують із кримінальним угрупованням "Хімпром", заявив про можливі зв’язки криптовалютної компанії Everstake зі схемою виведення десятків мільйонів доларів, зібраних на підтримку української армії.

В інтерв’ю блогеру Василю Тимошенку Буркін стверджує, що близько 42 млн доларів нібито були виведені через різні криптовалютні адреси.

Раніше журналісти також повідомляли про 12,2 млн доларів, переказаних на закупівлю безпілотників, які українські військові начебто так і не отримали.

З інтерв’ю випливає, що Буркін не приховує своїх зв’язків із ФСБ. Це також ставить питання про те, чи могла операція "Карфаген" частково ґрунтуватися на свідченнях агента російської спецслужби. Зокрема, саме ці свідчення могли стати приводом для справи проти СБУ.

Перші оцінки оглядачів скандального інтерв’ю зводяться до того, що ФСБ зацікавлена в послабленні українських спецслужб. Публічні конфлікти між СБУ та НАБУ створюють для російської пропаганди додаткові інформаційні приводи.

"Точно не "Мексиканець", пов’язаний із ФСБ, має ставати хедлайнером українських новин. Довіряти йому – це те саме, що довіряти росіянам, бо він насправді росіянином і є", – написав волонтер Сергій Стерненко.