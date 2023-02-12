Іменини Віктора у 2025 році: всі дні, коли Вітя святкує День ангела
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 18726
Напевно, у кожного є знайомий Вітя
Ім’я Віктор не лише давнє та красиве, але ще й дуже поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно походить, і коли всі Дні ангела Віктора протягом року.
Значення імені Віктор
Ім’я походить з латинської мови та перекладається як "переможець". У Стародавньому Римі воно використовувалося як епітет до богів Юпітера і Марса, після чого набуло широкого поширення разом із християнством. В арабській мові є ще два імені, які дослівно перекладаються також як "переможець" — Галіб і Музаффар.
Зустрічаються такі розмовні форми імені Віктора як Вітя, Вітаха, Віталя, Вітюня, Вітьок, Вік, Вітас.
Серед відомих українцям носіїв цього імені варто згадати такі постаті як екс-президент Віктор Ющенко, письменник Віктор Гюго, олігарх Віктор Пінчук, політик-втікач Віктор Медведчук, культовий рок-виконавець Віктор Цой, співак Віктор Павлик.
Цікаво, що у Запоріжжі також є футбольний клуб під назвою "Віктор".
Коли День Ангела Віктора?
Носії імені Віктора святкують іменини декілька разів на рік за церковним православним календарем.
Перерахуємо головні з них:
- 31 січня, 10 березня, — мученик Віктор Коринфський;
- 15 квітня, — мученик Месукевійський, Грузинський;
- 18 квітня, — мученик Нікомідійський;
- 20 березня, — мученик Римський;
- 16 вересня, — мученик Віктор Халкідонський;
- 11 листопада, — мученик святий Віктор Дамаський.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами суворо не рекомендується дарувати коханим чоловікам телефони.