Іменини Віктора у 2025 році: всі дні, коли Вітя святкує День ангела

Напевно, у кожного є знайомий Вітя

Ім’я Віктор не лише давнє та красиве, але ще й дуже поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно походить, і коли всі Дні ангела Віктора протягом року.

Значення імені Віктор

Ім’я походить з латинської мови та перекладається як "переможець". У Стародавньому Римі воно використовувалося як епітет до богів Юпітера і Марса, після чого набуло широкого поширення разом із християнством. В арабській мові є ще два імені, які дослівно перекладаються також як "переможець" — Галіб і Музаффар.

Зустрічаються такі розмовні форми імені Віктора як Вітя, Вітаха, Віталя, Вітюня, Вітьок, Вік, Вітас.

Серед відомих українцям носіїв цього імені варто згадати такі постаті як екс-президент Віктор Ющенко, письменник Віктор Гюго, олігарх Віктор Пінчук, політик-втікач Віктор Медведчук, культовий рок-виконавець Віктор Цой, співак Віктор Павлик.

Цікаво, що у Запоріжжі також є футбольний клуб під назвою "Віктор".

Коли День Ангела Віктора?

Носії імені Віктора святкують іменини декілька разів на рік за церковним православним календарем.

Перерахуємо головні з них:

31 січня, 10 березня, — мученик Віктор Коринфський;

15 квітня, — мученик Месукевійський, Грузинський;

18 квітня, — мученик Нікомідійський;

20 березня, — мученик Римський;

16 вересня, — мученик Віктор Халкідонський;

11 листопада, — мученик святий Віктор Дамаський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами суворо не рекомендується дарувати коханим чоловікам телефони.