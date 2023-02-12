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Именины Виктора в 2025 году: все дни, когда Витя празднует День ангела

Автор
Валерия Куценко
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Рассказываем про значение имени Виктор и когда у него День ангела
Рассказываем про значение имени Виктор и когда у него День ангела. Фото telegraf.com.ua

Наверное, у каждого есть знакомый Витя

Имя Виктор не только древнее и красивое, но еще и весьма распространено в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно произошло, и когда все Дни ангела Виктора в году.

Значение имени Виктор

Имя происходит из латинского языка и переводится как "победитель". В Древнем Риме оно использовалось в качестве эпитета к богам Юпитеру и Марсу, после чего обрело широкое распространение вместе с христианством. В арабском языке есть еще два имени, которые дословно переводятся тоже как "победитель", — Галиб и Музаффар.

Встречаются такие разговорные формы имени Виктор как Витя, Витаха, Виталя, Витюня, Витек, Вик, Витас.

Среди известных украинцам носителей этого имени стоит вспомнить такие личности как экс-президент Виктор Ющенко, писатель Виктор Гюго, олигарх Виктор Пинчук, беглый политик Виктор Медведчук, культовый рок-исполнитель Виктор Цой, певец Виктор Павлик.

Интересно, что в Запорожье также есть футбольный клуб под названием "Виктор".

Когда День ангела Виктора?

Носители имени Виктор празднуют именины несколько раз в году по церковному православному календарю.

Перечислим главные из них:

  • 31 января, 10 марта, — мученик Виктор Коринфский;
  • 15 апреля — мученик Месукевийский, Грузинский;
  • 18 апреля, — мученик Никомидийский;
  • 20 марта, — мученик Римский;
  • 16 сентября, — мученик Виктор Халкидонский;
  • 11 ноября, — мученик святой Виктор Дамасский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго не рекомендуется дарить любимым мужчинам телефоны.

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#Виктор #День ангела #Именины #Значение имени