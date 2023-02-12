Именины Виктора в 2025 году: все дни, когда Витя празднует День ангела
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Наверное, у каждого есть знакомый Витя
Имя Виктор не только древнее и красивое, но еще и весьма распространено в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно произошло, и когда все Дни ангела Виктора в году.
Значение имени Виктор
Имя происходит из латинского языка и переводится как "победитель". В Древнем Риме оно использовалось в качестве эпитета к богам Юпитеру и Марсу, после чего обрело широкое распространение вместе с христианством. В арабском языке есть еще два имени, которые дословно переводятся тоже как "победитель", — Галиб и Музаффар.
Встречаются такие разговорные формы имени Виктор как Витя, Витаха, Виталя, Витюня, Витек, Вик, Витас.
Среди известных украинцам носителей этого имени стоит вспомнить такие личности как экс-президент Виктор Ющенко, писатель Виктор Гюго, олигарх Виктор Пинчук, беглый политик Виктор Медведчук, культовый рок-исполнитель Виктор Цой, певец Виктор Павлик.
Интересно, что в Запорожье также есть футбольный клуб под названием "Виктор".
Когда День ангела Виктора?
Носители имени Виктор празднуют именины несколько раз в году по церковному православному календарю.
Перечислим главные из них:
- 31 января, 10 марта, — мученик Виктор Коринфский;
- 15 апреля — мученик Месукевийский, Грузинский;
- 18 апреля, — мученик Никомидийский;
- 20 марта, — мученик Римский;
- 16 сентября, — мученик Виктор Халкидонский;
- 11 ноября, — мученик святой Виктор Дамасский.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго не рекомендуется дарить любимым мужчинам телефоны.